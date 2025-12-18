Enérgico, ofensivo, exigente: o que se diz sobre Pezzolano, novo técnico do Inter

Paulo Pezzolano teve passagem pelo Valladolid, da Espanha. MANU QUINTERO / AFP

Novo técnico do Inter, Paulo Pezzolano está no Uruguai, onde participará de um simpósio sobre futebol ao lado de grandes figuras de seu país, como Juan Ramon Carrasco, ex-técnico da seleção charrúa.

E foi de lá, em uma entrevista ao programa El Espectador, que admitiu as conversas com o Colorado, confirmou que se inteirou de todas as estruturas à disposição e também de detalhes da administração. Se os colorados se perguntam que tipo de profissional vem, a primeira resposta é que se trata de um homem enérgico, organizado, exigente e ofensivo.

Leia Mais Inter anuncia Paulo Pezzolano como novo treinador

Ao menos foram essas as impressões que deixou em suas passagens por Cruzeiro e Valladolid. No Pachuca também manteve boas memórias. Só no Watford que não foi possível medir, afinal foram apenas 10 jogos.

Pezzolano no Cruzeiro

Sua passagem no Cruzeiro é um dos diferenciais que fizeram o Inter procurá-lo em detrimento a outros estrangeiros. Ele esteve no clube mineiro em 2022, quando Ronaldo Nazário comprou a SAF, e conduziu ao acesso da Série B para a A, com campanha de campeão. Tratava-se de um projeto modesto, de reorganização. O Inter não chegou a cair, mas entende o 2026 como um ano para reconstrução.

Gaúcho de Pelotas, com passagens por gigantes italianos como Juventus, Fiorentina e Lazio, o ex-volante Rômulo Caldeira estava naquele Cruzeiro. E ele não poupa elogios ao treinador:

— Pezzolano é um baita cara, um baita treinador. Tem um estilo muito europeu de trabalhar, no sentido de ter uma metodologia muito precisa, sempre muito bem alinhado, junto com a preparação física, com o staff médico.

Segundo o ex-jogador, o treinador exigia ter a bola. Manter a posse, trocar de posição, pensar ofensivamente eram pilares de seu trabalho:

— Batíamos 60% posse de bola em todos os jogos, em alguns chegamos até 75%. A parte ofensiva é muito boa, bem trabalhada, com movimentos bem coordenados. Isso também se dava porque tem uma equipe um muito profissional mesmo.

De fato, Pezzolano citou esse aspecto em sua entrevista no Uruguai. Falou que não convida amigos para integrar seu corpo técnico. Preza, acima de tudo, pela ambição dos profissionais. Por isso, quatro auxiliares já viraram treinadores.

O perfil Cruzeiro Stats, especialista em análise do clube mineiro, fez uma publicação sobre Pezzolano. No texto, exaltam a entrega do uruguaio em seu trabalho e como se integrou rapidamente à realidade daquele momento.

"Com média de 1,87 ponto por partida em 68 jogos (38V/13E/17D), é possível dizer que o trabalho no Cruzeiro foi o melhor da carreira de Pezzolano", escreveu. O sistema preferido teve três zagueiros, responsáveis pelo equilíbrio defensivo, já que era permitida a movimentação livre entre meias e atacantes.

Pezzolano também gosta de centroavantes. Ele teve três, Thiago (hoje no Brentford), Edu e Vitor Roque, e fazia o time criar pelas beiradas para municiá-los. Assim, foram importantes os laterais, que se transformaram em alas. Isso se encaixaria com Bernabei, por exemplo. Mas reduziria a importância de Alan Patrick.

O treinador apostou muito na base, até por uma questão financeira. Essa realidade também será encontrada no Inter. Usar guris é uma das alternativas para um clube com pouco poder de investimento.

Por fim, Pezzolano é lembrado pelo "comportamento enérgico à beira do campo". Bastante participativo, quase sempre mantinha os jogadores ligados. Por vezes, porém, virou o fio e exagerou nas cobranças. Será importante Abel Braga equilibrar isso. Na Espanha, Pezzolano só melhorou sua postura depois de receber cartões e advertências.

O Inter alimenta esperança de concluir a negociação até o final da quinta-feira. A ideia é de que comece a trabalhar imediatamente, já que em pouco mais de 20 dias já terá bola rolando no futebol brasileiro.