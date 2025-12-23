Emiliano Díaz faz retrospectiva do ano e avalia trabalho no Inter: "Missão cumprida"

Emiliano Díaz foi demitido do Inter em novembro, junto com o pai Ramón Diaz. Renan Mattos / Agencia RBS

Ex-auxiliar técnico do Inter, Emiliano Díaz usou as redes sociais para fazer uma retrospectiva da temporada 2025. O profissional citou as passagens por Corinthians e Olimpia-PAR, e também relembrou o trabalho no Colorado.

"Um ano de muito trabalho, desafios e experiências incríveis. Título Paulista e ciclo marcante no Corinthians, passagem especial pelo Olimpia e, para fechar, mais uma missão cumprida no Brasil: o Inter é de primeira, sempre! Gratidão a todos. O melhor está por vir. TMJ", escreveu no Twitter.

Quando foi desligado do clube junto de seu pai, Ramon Díaz, em 29 de novembro, havia dado uma declaração à Rádio Gaúcha falando sobre a permanência do Inter na Série A: "Vamos sair dessa situação", disse, enquanto deixava as dependências do clube.

Ao todo, a comissão técnica da Família Díaz comandou o Colorado por 13 jogos. Foram três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Além de Emiliano e Ramón, também deixaram o Inter naquele momento: os auxiliares Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi.















