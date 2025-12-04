Inter

Violência
Notícia

Emboscada sofrida pela torcida do Inter deixa pelo menos seis feridos; 10 torcedores do Santos são presos

Direção colorada vai enviar um novo ônibus para trazer torcedores de volta para Porto Alegre

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS