Emboscada sofrida pela torcida do Inter deixa pelo menos seis feridos; 10 torcedores do Santos são presos

Pelo menos 200 torcedores estiveram envolvidos no ataque. Mateus Castro / NSC TV

A Polícia Militar de SC prendeu 10 torcedores santistas pelo ataque ao ônibus com torcedores do Inter em Itapema, Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira (4). O veículo que sofreu a emboscada tinha membros da Guarda Popular e da Camisa 12, principais organizadas do clube. O ataque foi realizado por membros da Torcida Jovem do Santos, que estava retornando de Caxias do Sul, na BR-101, após jogo contra o Juventude.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina e a PM, seis torcedores ficaram com ferimentos leves — todos foram socorridos no local. O ônibus foi depredado.

Ainda de acordo com a PRF, ao tentar escapar da emboscada, o motorista do ônibus do Inter precisou manobrar em marcha à ré e acabou colidindo com uma carreta que estava na rodovia. Isso ocasionou no bloqueio temporário da via.

Inter presta ajuda

A direção colorada está em contato com as autoridades e com líderes da torcida organizada para prestar ajuda. O Inter está enviando um ônibus para trazer os torcedores de volta para Porto Alegre, pois o veículo atacado ficou inviabilizado.

De acordo com o clube, dois torcedores colorados tiveram ferimentos leves, mas já foram atendidos.

Prefeitura de Itapema

Nas redes sociais, o prefeito de Itapema, Alexandre Xepa, publicou um vídeo mostrando a ação policial e repudiou o episódio. Ele escreveu:

"Itapema não é terra sem lei! Infelizmente nossa cidade foi ponto de uma cena lamentável de briga entre torcidas organizadas a margem da BR 101 nesta manhã. Imediatamente nossas forças de segurança agiram e contiveram os meliantes. Aqui não!”

Nas imagens é possível ver a torcida do Santos rendida pela polícia. A PRF estima que até 200 torcedores de ambos os clubes estiveram envolvidos na ocorrência.