Em Santos, pouca mobilização deve deixar jogo decisivo do Inter com cara de amistoso para os outros

Manoel Justino e Paulo Ricardo, torcedores do Santos. Rafael Diverio / Agência RBS

A primeira informação positiva para a torcida do Inter vem diretamente de Santos, para onde nem sequer o time viajou ainda. Não há qualquer tipo de mobilização na cidade faltando pouco mais de 24 horas para o jogo contra o São Paulo, às 20h desta quarta-feira (3). É uma decisão colorada com cara de amistoso para os outros.

Nem os são-paulinos apareceram pelas ruas nem os santistas parecem se importar. Fala-se em 5 mil torcedores na Vila Belmiro, um estádio com capacidade para pouco mais de 15 mil.

Fosse esse o público do Morumbi, onde cabem mais de 65 mil pessoas, e seria quase como jogar para ninguém. Sem contar que desses possíveis 5 mil, pouco mais de 10% serão colorados, que esgotaram os 619 ingressos disponíveis.

Se a decisão do São Paulo de evitar jogar em casa essa partida de despedida tinha alguma razão a mais do que o estado do gramado (a possibilidade de protestos, por exemplo), a direção agiu bem. Em Santos, aparentemente, haverá indiferença.

Inclusive dos santistas. Os resultados de sexta-feira animaram a torcida do litoral paulista e criaram um novo cenário. Como o time só depende de si, diminuíram a tensão e a atenção ao que ocorrerá na Vila Belmiro quase que ao mesmo tempo do jogo em Caxias do Sul, contra o Juventude. Se vencer os dois jogos, o Santos escapa da queda.

— Espero um grande jogo do Santos, um grande resultado, para sair dessa situação. Aqui na Vila, não muda nada. Não torço para o rival, então não faz diferença. O que faz diferença é o Santos ganhar — disse Paulo Ricardo, torcedor santista.

Manoel Justino, colega de arquibancada, concordou:

— Ficamos apreensivos porque a situação não está fácil. Esperamos que o Juventude, já rebaixado, não vá com time completo para que possamos vencer nosso jogo. E que o São Paulo faça a parte dele aqui na Vila e ganhe do Inter.

— Um torcedor do Santos torce para o São Paulo?

— Não! De jeito nenhum. Só espero que não seja um resultado positivo para o Inter (risos).