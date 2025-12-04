Em noite de "secação", colorados lamentam o que mais temiam

Valter Júnior / Agência RBS

A vida de quem tem de ter um olho, literalmente, no Peixe — entre outros — e outro no gato não permite relaxar. O jogo não dura apenas 90 minutos. Além da sensação de uma partida escorrer para o fim a conta gotas, tem de se preocupar com as partidas dos vizinhos de tabela. Para os colorados, a noite de quarta-feira foi de 360 minutos de agonia. Além da partida contra o São Paulo, foi preciso acompanhar os resultados de Vitória, Fortaleza e Santos.

Em um bar em frente ao Beira-Rio, um grupo de angustiados colorados se reuniu para acompanhar a noite crucial para o futuro do Inter para escapar do rebaixamento. Enquanto a partida do Inter não começou, tudo estava bem.

— É difícil ter de cuidar dos outros. Mas o Inter não se ajuda. O Sasha está nos ajudando — previu o motoboy Everton Matias.

Quando Sasha fez 2 a 0, o fogo do churrasco sequer fora aceso.

— Meu medo é o Inter. Hoje é o jogo da vida - anteviu o barman Thales Falcão.

Com a vida em Bragança Paulista encaminhada — o Bragantino vencia o Vitória por 2 a 0 — o telão passou a mostrar o jogo entre Corinthians e Fortaleza: os cearenses venciam por 1 a 0.

A carne estava no fogo. Vida de assador é solitária. Responsável pelo assado, o publicitário Marques Silva estava sozinho na área externa onde fica a churrasqueira.

— Não dormi, não tenho mais unha. Vou acelerar esse churrasco para ver o jogo. Peguei a família e vim para cá.

Não demorou muito para se notar que os resultados paralelos seriam insuficientes. Outro gol do Bragantino. E daí? Amplia o Fortaleza. Tanto faz. O quarto do Bragantino. Quem se importa? Desconta o Corinthians. Expectativas não foram criadas. Gol, gol e gol do Santos. Não muda nada.