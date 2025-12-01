Em negociação para sair, volante do Inter tem lesão confirmada e pode não atuar mais pelo clube

Luis Otávio soma 28 partidas pela equipe principal do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter confirmou, nesta segunda-feira (1º), que Luis Otávio está fora dos últimos dois jogos da temporada por lesão no posterior da coxa esquerda. Com o andamento da negociação com o Orlando City para venda do jogador, é provável que a goleada sofrida para o Vasco tenha sido a despedida do volante com a camisa colorada.

Na interminável partida em São Januário, na última sexta-feira (28), Luis Otávio entrou aos 13 minutos do segundo tempo e saiu aos 26, sentindo lesão na coxa. A previsão é de que o acerto com o clube norte-americano ocorra nas próximas semanas e que o volante vá para os Estados Unidos na próxima janela de transferências, para a temporada 2026.

O Orlando City tem sido agressivo na investida por Luis Otávio. Em novembro, o Orlando City liberou o volante uruguaio César Araújo, 24 anos, que estava no time há três temporadas, para abrir espaço à chegada de um novo estrangeiro na equipe.

A proposta se aproxima de US$ 5 milhões (cerca de R$ 26 milhões), quantia que agrada ao Colorado. Ainda assim, o Inter quer aumentar os valores da negociação. Isso porque Luis Otávio ganhou mais chances no time principal nos últimos tempos e está valorizado. Além disso, o volante é acompanhado pelo Orlando City desde as categorias de base, o que ajuda nas tratativas.

Luis Otávio soma 28 partidas pela equipe principal, sendo cinco como titular, e fez parte da conquista do Gauchão 2025. Ele foi buscado no Juazeiro, do Ceará, e veio para Porto Alegre em 2023.