Em negociação com o Inter, Fernando quer jogar mais um ano: "Futebol é minha vida" 

Em recuperação, Fernando treinou com o calção do Inter em agosto. Instagram / Reprodução

Em negociação com o Inter para 2026, o volante Fernando, 38 anos, finalizou o processo de recuperação da grave lesão que sofreu em junho. Na penúltima partida antes da parada do Mundial, contra o Fluminense no Beira-Rio, ele rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito.

Pouco depois, interrompeu o contrato com o Colorado. Agora, está pronto para retornar. Ao futebol e ao Colorado.

Fernando fez a maior parte da recuperação em sua casa em, Goiânia. Esse tema, inclusive, foi o que fez ele e o Inter encerrarem o vínculo em agosto, quatro meses antes do final. O clube preferia que o volante realizasse o tratamento em Porto Alegre, Fernando gostaria de ficar próximo à família.

O jogador contratou uma equipe particular e realizou todo o protocolo estruturado e focado em performance. Agora, garante estar pronto para voltar.

O Inter tem prioridade na contratação dele, caso opte por voltar a jogar. Essa foi uma das condições para o encerramento precoce do contrato. Fernando tem conversado frequentemente com dirigentes colorados. Um retorno não pode ser descartado.

Mas apesar do interesse colorado, Fernando tem sondagens de outros clubes. Ele pretende analisar todas as ofertas antes de tomar qualquer decisão. O que pretende, porém, é jogar em 2026:

— O futebol é minha vida.