Em mais uma apresentação no Inter, Abel retoma uma sinceridade em falta no futebol

Abel salvou o Inter do rebaixamento na última rodada do Brasileirão 2025. Lucas Costa / Internacional / Divulgação

De camisa social e blazer, Abel Braga foi apresentado pela primeira vez no Inter como diretor esportivo. Sua nona aventura em vermelho e branco traz um novo cargo, uma nova função e um novo desafio. O eterno técnico campeão mundial e que teve como última partida em uma casamata a histórica manutenção na Série A para 2026, agora estará nos bastidores. Será, para usar suas palavras, alguém para "fazer o que gostaria de ter tido".

Mas um homem como Abel Braga sentado em uma sala de conferências nunca é protocolo, nem burocrático. Sincero como poucos no futebol, aliviado pelos resultados do final do Brasileirão, o ídolo não escondeu sua expectativa para a próxima temporada.

— Estamos esperançosos de que vai ser um ano legal, cara — disse.

Abel sabe que, mais do que tirar curiosidade de jornalistas, está em uma sala de imprensa para falar à torcida. E certamente os colorados ficaram satisfeitos. Foram duas frases de efeito, daquelas que pegam o torcedor de jeito.

— Vamos retomar aquele slogan do Inter: o clube do povo — a primeira.

E a outra:

— Aqui não vai ter ninguém que não goste desse clube, que não entenda o que é esse clube. Vamos pensar grande — a segunda.

Mesmo como dirigente e por vezes se esforçando para medir palavras, Abel não tem mais os pudores clássicos do futebol. Não precisa pensar que vai melindrar alguém. Confessou que sondou D'Alessandro para ser treinador, ainda em Santos. Foi ultra sincero quando falou de Tite:

— Não posso falar a conversa que tive com Tite, óbvio. Quando surgiu o nome foi consenso. Mas o homem Tite, o treinador Tite, o caráter do Tite, que nunca deixou de lado, ele foi muito claro, muito gentil. É meu amigo. Ele sempre me colocou de forma clara. Estou apalavrado com um clube, não me disse qual era, também não perguntei. Então vou ver como vai ser. Chegamos ao Paulo (Pezzolano) com a mesma clareza. Falamos que tínhamos uma negociação com Tite e que aguardaríamos sua resposta. Quando ela veio, voltamos nele e finalizamos o acordo — revelou.

Aliás, não poupou elogios ao uruguaio de 42 anos que comandará o time a partir de 2026. Está empolgado com o futuro comandado. Disse que está pronto para aprender com Pezzolano. Falou quatro vezes que a família do novo técnico é trabalhadora e que foi dali que aprendeu isso.

— Será que não está na hora de o Inter ter um cara para três, quatro anos? Só podemos perdê-lo para a seleção do Uruguai — disse.

Com Leomir e Elio Carravetta como auxiliares, Abel quer se aproximar da base. Falou em Kempes e João Bezerra, promessas da categoria sub-17, e que devem aparecer mais nesse começo de ano. Revelou que já há acordo por Carbonero. E que, se tiver de vender Ricardo Mathias e Luis Otávio, o Inter venderá.

É assim que Abel age desde que chegou ao Inter, há quase 40 anos. Não seria agora, com tudo o que representa, que mudaria. Abel é verdadeiro. E sincero. Como o futebol quase não tem sido mais.