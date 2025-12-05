"É impossível? Claro que não": a opinião dos comentaristas sobre a luta do Inter contra o rebaixamento

Torcida do Inter ainda tem motivos para acreditar, segundo comentaristas identificados com o Colorado. Renan Mattos / Agencia RBS

Vencer o Bragantino, torcer por resultados paralelos e até tirar diferença no saldo de gols. A missão do Inter para esta última rodada do Brasileirão parece daquelas impossíveis. Ocupando o 18º lugar na tabela, o time de Abel Braga tentará uma verdadeira façanha para garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro em 2026. Mas será que a missão é tão impossível assim?

Fomos em busca de um sinal de esperança para os colorados nesta luta contra o rebaixamento. Os comentaristas do Grupo RBS identificados com o Inter — Adroaldo Guerra Filho e Vagner Martins, da Rádio Gaúcha, e Raphael Gomes, da Rádio Atlântida — deram suas opiniões sobre a situação do clube para esta última e derradeira rodada.

Os três se agarram na esperança de que os times da parte de cima da tabela ainda jogam por algo valendo nesta rodada final. Apegam-se também a conquistas históricas, mas deixam claro que vencer o Bragantino talvez seja um dos objetivos mais difíceis.

— Enquanto há vida, há esperança. A tarefa do Inter é muito complicada, mas muito complicada mesmo, por um simples motivo: não depende só dele. Não resta nenhuma dúvida de que o ponto de partida está no próprio Beira-Rio. O Inter não pode decepcionar de jeito nenhum. Terá que fazer aquilo que não está tão acostumado a fazer: ganhar o jogo. Derrotar o Bragantino. E aí, botar o ouvido no rádio para saber o que aconteceu com Fortaleza, Vitória e Ceará. Dois deles não podem vencer. É viável? É. É impossível? Claro que não. E o Internacional precisa continuar sonhando, porque, afinal, onde há vida, há esperança — disse Guerrinha.

As combinações de resultados envolvem tropeços de Vitória, Fortaleza e Ceará. Até o Santos ainda poderia ser rebaixado pelo Inter, mas existe o problema da grande diferença no saldo de gols. Porém, o fato de praticamente todos os jogos valerem alguma coisa, para o bem ou para o mal, mantém a esperança colorada em alta.

— O empate do Botafogo com o Cruzeiro deixa claro que o Botafogo precisa ganhar na última rodada, ou seja, o Fortaleza vai ter sérias dificuldades para vencer o seu jogo. O São Paulo precisa pelo menos de um empate com o Vitória para garantir vaga no G-8. Ou seja, o mais difícil de tudo, acredito eu, no próximo domingo, é a vitória colorada. E, independentemente da divisão do adversário ou do resultado, eu acreditei no Inter contra o Barcelona, eu acreditei no Inter contra o São Paulo campeão do mundo, eu acreditei no Inter dos Estudiantes do Verão, eu acreditei no Inter todas as vezes em que o meu rival tinha um time mais qualitativo, eu acreditei contra o Grêmio do Suárez, e nós vencemos. Então, eu não tenho por que não acreditar na última rodada, no Beira-Rio lotado, contra o Bragantino, que é um time que está quase sem ambição no campeonato. Eu acredito que, sim, é possível. Colorado que é colorado tem que acreditar. E colorado que não acredita não tem que ir ao Beira-Rio no próximo domingo — desabafou o colorado Raphael Gomes.

Vagner Martins estará na cabine da Rádio Gaúcha, no Estádio Beira-Rio, no próximo domingo (7), trabalhando, mas torcendo pelo seu time do coração. Participante das jornadas e do Sala de Redação, Vaguinha ainda não jogou a toalha. Ele mantém a esperança de permanência na elite, abraçado à ideia de que os resultados paralelos não são tão impossíveis quanto parecem.

— Eu acredito porque não há nada de absurdo nos resultados que o Internacional precisa para permanecer na Série A. Primeiro: dentro de casa contra o Red Bull Bragantino, mesmo jogando muito mal nas últimas partidas fora, o Inter tem totais condições de vencer o jogo. Vai ter o apoio da torcida, joga em casa, o fator local sempre é determinante e não vejo o Bragantino com tanta motivação assim para fazer resultado. Então, acho que o Inter ganha o seu jogo. Outro muito provável é a vitória do Botafogo. O Artilheiro do Amor ontem (quinta), depois do empate contra o Cruzeiro, garantiu força máxima, foco total e até convocou a torcida. Então, aposto muito no Botafogo. O resultado mais difícil, sem dúvida alguma, é uma vitória do time reserva do Palmeiras contra o Ceará. A outra dificuldade que aparece é o São Paulo segurar o empate contra o Vitória no Barradão. Mas, mesmo assim, eu tenho a garantia de pessoas de São Paulo de que o Tricolor Paulista fará um enfrentamento forte lá. Então, não tem nada de absurdo nessa combinação. Por isso, eu acredito — disse Vaguinha.

A esperança de permanência colorada na primeira divisão para 2026 tem local, data e horário para acontecer. No próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio, o Inter recebe o Bragantino. Além de vencer o seu jogo, o Colorado precisa torcer para o Vitória perder ou empatar com o São Paulo, em Salvador. O Fortaleza não pode vencer o Botafogo, no Rio de Janeiro. Caso a partida termine empatada, a disputa vai para o saldo de gols. O Ceará joga no Castelão contra o Palmeiras. Para evitar uma disputa também no saldo, o Vozão não poderia pontuar nessa partida.