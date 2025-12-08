Inter

Série A
Notícia

Durante o Bola nas Costas, colorados cumprem promessa e tatuam homenagens a Abel Braga após salvação do Inter

Comunicadores da Rádio Atlântida Lelê Bortholacci, Raphael Gomes e Vini Moura agradeceram ao técnico pela vitória

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS