Durante o Bola nas Costas, colorados cumprem promessa e tatuam homenagens a Abel Braga após salvação do Inter

Promessa feita, promessa cumprida. Os três integrantes colorados do Bola nas Costas entregaram o que haviam dito que fariam. Com a salvação do Inter e a manutenção na Série A, os comunicadores Lelê Bortholacci, Vini Moura e Raphael Gomes tatuaram homenagens a Abel Braga.

Raphael Gomes foi um dos tatuados Rafael Diverio / Agência RBS

Tudo isso, durante o programa. Entre 11h e meio-dia desta segunda-feira (8), o tatuador Pablo Rodrigues, o Pablito Ast, desenhou os pedidos dos colorados.

Lelê tatuou o autógrafo que Abel Braga fez em seu braço. Na noite de domingo (7), após a vitória sobre o Bragantino, que, combinada com as derrotas de Fortaleza e Ceará, manteve o Inter na Série A, Lelê encontrou Abel na churrascaria Barranco. Foi lá que garantiu o autógrafo que virou a tatuagem.

Vini Moura também foi tatuado Rafael Diverio / Agência RBS

Raphael Gomes e Vini Moura fizeram os desenhos nas pernas. O de Raphael foi a reprodução da imagem de Abel chegando do Japão com uma faixa na cabeça e óculos escuros, após a conquista do Mundial. O de Vini foi uma imagem de Abel com um cálice de vinho.

Confira as tatuagens dos comunicadores do Grupo RBS