Dois clubes brasileiros fazem sondagem para contratar titular do Inter

Bruno Gomes passou boa parte do ano lesionado, mas voltou na reta final do Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter

Peça-chave do Inter que escapou do rebaixamento, Bruno Gomes desperta o interesse de dois clubes brasileiros. Sondagens foram feitas ao estafe do volante na última semana. Uma saída para o mercado brasileiro não é descartada. O vínculo tem duração até 2027.

São Paulo e Athletico-PR fizeram consultas. A direção colorada poderia facilitar a negociação em caso de rebaixamento. Com a permanência na Série A, o jogador é considerado importante.

O meio-campista de 24 anos está na segunda passagem pelo Colorado. Revelado pelo Vasco, chegou ao Beira-Rio em 2022, mas foi negociado com o Coritiba e retornou ao clube em 2024. Desde então, foram 58 partidas com dois gols e quatro assistências. Abel Braga, que deve assumir uma vaga no futebol colorado mesmo com a saída de D'Alessandro, elogia o jovem.

Ele virou titular na lateral-direita em 2024 e só perdeu espaço por uma lesão ligamentar sofrida em janeiro de 2025, mas com volta em setembro em alto nível. Bruno Gomes voltou a ser utilizado na posição que considera ideal: volante.