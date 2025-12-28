Divergência por comissão com empresários atrasa acerto de Inter com Flamengo por Vitão

Vitão está em vias de sair do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Depois de praticamente se acertar com Cruzeiro e Flamengo, o Inter agora está com problemas para fechar a venda de Vitão. A desistência dos mineiros se juntou a um impasse entre o clube carioca e os empresários do zagueiro.

O Flamengo quer pagar 7% de comissão aos representantes do zagueiro. O Cruzeiro oferecia 16%. Isso desagradou o staff do jogador.

Apesar do problema, nenhuma das partes descarta o acerto. Vitão já teria acertado as bases salariais e o tempo de contrato com o jogador: até o fim de 2029.

Com o Cruzeiro fora do caminho, há menos pressa em concluir a negociação. O Inter receberá do Flamengo, à vista, 6 milhões de euros (pouco mais de R$ 39 milhões), mais o perdão da dívida por Thiago Maia (hoje em 4,7 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões).