Dia decisivo: Inter aguarda resposta de Tite nesta segunda-feira

Tite esteve em duas Copas do Mundo com a Seleção Brasileira. Adrian Dennis / AFP

O nome de Tite é um consenso dentro do Inter para ser o novo treinador do clube para 2026. Uma proposta já foi enviada para o técnico de 64 anos, que deu uma pausa na carreira em setembro de 2024. A resposta deve ser dada nesta segunda-feira (15).

Com Abel Braga como diretor técnico e um contrato de longo prazo, de pelo menos dois anos, o Inter busca convencer o ex-treinador da Seleção Brasileira a aceitar a proposta o mais rápido possível.



Como a temporada 2026 começará na segunda semana de janeiro, já é necessário montar o elenco. Além disso, a concorrência é grande, pois o Cruzeiro não deve ter mais Leonardo Jardim para a próxima temporada e pode ser um concorrente por Tite, além do interesse do futebol europeu.

A favor do Inter, a figura de Abel Braga é importante, pois ambos os profissionais cultivam boa relação. O agora diretor técnico tem uma história de sucesso no clube. Em 2008, quando Abelão deixou o Colorado pela quarta vez, Tite foi quem o substituiu.

O trabalho durou pouco mais de um ano e dois títulos foram conquistados pelo treinador: Copa Sul-Americana de 2008 e o Gauchão de 2009.

"Pronto para voltar"

Após o Inter, Tite passou pelos Emirados Árabes, onde comandou o Al-Wahda, consagrou-se pelo Corinthians, com os títulos da Libertadores e do Mundial de 2012, e chegou até a Seleção Brasileira, com duas Copas do Mundo no currículo.

O último trabalho foi em 2024 no Flamengo. Desde 2001, por onde passou, Tite teve Cléber Xavier como auxiliar técnico e homem de confiança. O último ato de ambos juntos foi justamento no clube carioca. O treinador entrou em um período sabático, enquanto o auxiliar se tornou técnico.

— Eu estive com ele, conversamos bastante e ele me falou que estava pronto para voltar — afirma Xavier, em conversa com a reportagem de Zero Hora.

— Ele me disse que está à disposição e que voltaria, no Brasil ou fora do país. O interesse do Inter é normal, pois dentro da grandeza do Tite e da grandeza do clube, faz total sentido ter um treinador da importância dele — complementa.

O antigo auxiliar também aguarda qual será a definição do próximo passo do amigo.

— Não tenho informação, não tenho nada. Só espero que o Inter acerte com um grande treinador para 2026.

E Tite realmente está pronto, tanto que nas redes sociais confirmou o retorno ao futebol:

"Voltei! Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico"

Movimento por impeachment atrapalha negociações

Um movimento liderado por um conselheiro do Inter, que pede assinaturas para o impeachment do presidente Alessandro Barcellos, causa dificuldades na tentativa de fechar a contratação do novo treinador para a temporada de 2026.

Isso ocorre porque um conselheiro do clube criou, nos últimos dias, um abaixo-assinado pedindo o afastamento do presidente colorado. Para que o pedido avance, é necessário atingir, no mínimo, a assinatura de 1/25 do número total de associados que participaram da última eleição presidencial do clube.

Outras opções

Caso haja uma negativa por parte de Tite, Abel Braga avançará nas negociações com outras opções no mercado. O coordenador técnico Abel Braga já revelou que outros nomes foram contatados: dois brasileiros e dois estrangeiros estão sendo analisados até o momento.