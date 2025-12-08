Destino dá a Abel Braga o final perfeito como técnico do Inter: "Foi incrível viver isso novamente, mas chega"

Abelão saiu do estádio com mais moral ainda com os colorados. Jeff Botega / Agencia RBS

Que destinos esses os de Abel Braga e Sport Club Internacional. Carioca, morador do Leblon, zagueiro de algum destaque no futebol carioca, sua relação com Porto Alegre começou em 1988.

E, desde sempre, emocionante. Era ele quem estava na casamata no Gre-Nal do Século, em 1989. E também na perda do título do Brasileirão de 1988 para o Bahia e a queda para o Olimpia na Libertadores seguinte.

Veio e voltou mais sete vezes. Na de 2006, deu a volta por cima. Abel ganhou do São Paulo e levantou a Libertadores, Abel ganhou do Barcelona e conquistou o mundo. Em outro de seus retornos, comandou o Inter na primeira partida do Beira-Rio reformado. E no que poderia ter sido o último, viu o encantado Brasileirão não ter sido conquistado por, literalmente, centímetros, em 2020.

Posso ser roupeiro, o que for. Mas, treinador, para mim, deu. Tomei dois calmantes antes de vir para o jogo. Eu acreditava, mas e se não desse? ABEL BRAGA Técnico do Inter nas duas últimas rodada do Brasileirão

Mas ele tinha uma missão a cumprir. Aposentado havia três anos, ele aceitou um convite puxado por D'Alessandro e confirmado pelo presidente Alessandro Barcellos para fazer um milagre. Sem salário. Esse destino quis que o último jogo de Abelão fosse um dos mais importantes da história do Inter.

— Posso ser roupeiro, o que for. Mas, treinador, para mim, deu. Tomei dois calmantes antes de vir para o jogo. Eu acreditava, mas e se não desse? Sentiria a mesma dor da torcida, da direção, do staff. Adorei trabalhar com o D'Alessandro de novo, com o presidente (Alessandro Barcellos), com quem diziam que eu não tinha relação. Foi incrível viver isso novamente, mas chega — brincou um emocionado Abel Braga na coletiva.

Quando chegar ao CT, não tem treino. Vão para casa, olhem para os filhos e para as esposas. Relaxem ABEL BRAGA No dia depois da goleada sofrida para o São Paulo

Em uma semana no Beira-Rio, Abel emprestou seu prestígio, seu carisma e sua ascendência. Foi dele que partiu a decisão de não treinar na chegada de Santos, após o 3 a 0 para o São Paulo:

— Disse no ônibus: "Quando chegar ao CT, não tem treino. Vão para casa, olhem para os filhos e para as esposas. Relaxem". Não fiz cara feia para nenhum deles. Falei que acreditava neles.

Só Abel mesmo para acreditar em um time que vinha de 8 a 1 na soma dos dois resultados como visitante. Só Abel para acreditar em um goleiro claramente lesionado, sobre quem ele pediu reconhecimento por ele ter aceitado jogar mesmo sem condições.

— Lógico que não voltei num momento em que me sentia cômodo. Voltei com dores, sem treinar. Mas às vezes as coisas acontecem assim. É inacreditável tudo que aconteceu na última semana. Quando tive de voltar, conversei com Ramón e Emiliano Díaz (a comissão técnica anterior), eles acreditaram em mim. Eu pensava nisso, que eles acreditavam em mim, mesmo sem ritmo. Não queria atrapalhar. Dei meu máximo, mesmo tendo erros — disse o goleiro.

Uma estátua para ele

Nas imediações do Beira-Rio, nas redes sociais e até em grupos de conselheiros, já corria a ideia de homenagear o técnico com uma estátua, um busto.

Independentemente do resultado, teríamos de fazer uma homenagem para Abel dentro do Beira-Rio ALESSANDRO BARCELLOS Sobre a possibilidade de fazer uma estátua de Abel

Sem jeito, ele evitou falar sobre o tema, ainda que tenha citado a emoção de dar nome a um CT no Fluminense. Mas o presidente Alessandro Barcellos informou:

— Abel já tinha uma história maravilhosa no Inter e escreveu mais um capítulo no livro gigantesco desse clube. Ele foi fundamental para que pudéssemos superar essas dificuldades. Vamos cumprir o que tínhamos conversado na direção que, independentemente do resultado, teríamos de fazer uma homenagem para Abel dentro do Beira-Rio.

O presidente não concedeu coletiva. Fez um pronunciamento, prometeu dar entrevista ao longo da semana. Mas suas palavras deram o tom do final do Brasileirão e do que espera para o futuro:

— É um alívio, mas ficaram cicatrizes profundas. Temos de ter humildade de reconhecer erros, buscar ajuda. E fazer de 2026 não o nosso último ano, mas o primeiro de uma gestão de quatro anos.

Isso será tema para os próximos dias. O momento é de comemorar a permanência. E cumprir as promessas. Vitão e Vitinho cruzaram o gramado de joelhos.

— Estávamos muito focados no nosso jogo, mas quando você depende de outros resultados é difícil, muito difícil. Só que o nosso foco foi totalmente aqui. Claro que, depois, quando o jogo foi para a parte final, fomos recebendo as notícias dos outros jogos. Ficamos felizes por ter conseguido escapar desse rebaixamento, a verdade é essa. A gente brigou até o final — disse o zagueiro.

Veio de Abel a sentença definitiva:

— Isso não pode acontecer mais.

Abel era a síntese do que foi o final da tarde no Beira-Rio. No futebol, felicidade e alívio são sinônimos.

