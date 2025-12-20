Delcir Sonda cobra valores milionários do Inter na Justiça; veja a quantia

Delcir Sonda já investiu na contratação de jogadores do Inter. Fernando Gomes / Agencia RBS

Investidor histórico, Delcir Sonda entrou com ações na Justiça e cobra do Inter cerca de R$ 60 milhões em dívidas. Uma das causas é referente à contratação do meia D'Alessandro, em 2008. São quatro cobranças que somadas geram o montante total.

Duas das cobranças são referentes aos direitos econômicos do ex-jogador e ex-dirigente colorado. A DIS Esportes tinha 50% do meia argentino, que encerrou o contrato com o Inter em 2020 e foi para o Nacional, do Uruguai. Com a saída sem custos, a dívida ficou para o clube gaúcho.

A DIS repassou o direito à dívida a duas empresas, ambas também de Delcir Sonda, que entraram com ações para cobrar os valores. A dívida inicial era de R$ 18 milhões, mas as duas cobranças corrigidas e com as multas, somam R$ 30 milhões atualmente. O então presidente Marcelo Medeiros assinou um documento em 2020 que reconhecia o débito.

Outras duas ações são referentes a empréstimos feitos por Sonda para as diretorias coloradas, de R$ 2 milhões e R$ 10 milhões. Os valores corrigidos, respectivamente, foram para R$ 10 milhões e R$ 20 milhões. Assim, a soma chega aos R$ 60 milhões.

Em 2018, Sonda fez uma doação de R$ 25 milhões em forma de perdão de dívida ao Inter. No entanto, aquele acerto envolveu apenas parte da dívida do Inter referente ao negócio com D'Alessandro. Isso está citado em uma das ações.

Delcir Sonda investe no clube há anos e tinha a DIS, empresa que tinha direitos econômicos do atacante Neymar e que fez uma cobrança na Justiça no momento da transferência para o Barcelona.

Nesta semana, também veio à tona uma condenação do Inter a pagar R$ 30 milhões ao empresário Jair Peixoto. A cobrança é referente à venda de Bruno Fuchs ao CSKA, da Rússia, em 2020. O Colorado vive situação financeira delicada e enfrenta dificuldades. Abel Braga admitiu os problemas, mas disse que "o dinheiro vai aparecer".