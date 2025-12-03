De quais resultados o Inter precisa para deixar o Z-4 do Brasileirão hoje

Abel chegou para comandar o Inter nas duas últimas rodadas. Inter / Divulgação

O Inter terá seu primeiro desafio para sair da zona de rebaixamento nesta quarta-feira (3). A equipe de Abel Braga enfrentará o São Paulo na Vila Belmiro e a busca dos três pontos é fundamental para sair da zona do rebaixamento.

Mesmo com a vitória, o Colorado pode permanecer no Z-4, mas se contar com resultados paralelos deixará as últimas posições no Brasileirão.

Para não chegar à última rodada dentro do Z-4 (o que significa não depender de si diante do Bragantino), o Inter não pode perder do São Paulo. Empatando ou vencendo, tem chance. Se perder, para nos 41 pontos e pode ainda ser ultrapassado pelo Fortaleza (40), que recebe o Corinthians.

Vencendo o São Paulo, o Inter vai a 44 pontos e sai da zona se uma das situações abaixo ocorrer:

Santos não vencer o Juventude

Santos vencer com placar inferior ao do Inter (precisa descontar o saldo, que é de -10 contra -11 no momento)

Ceará não vencer o Flamengo

Vitória não vencer o Bragantino

Se empatar com o São Paulo, o Inter vai a 42 pontos e sai da zona se uma das situações abaixo ocorrer:

Santos perder para o Juventude

Vitória perder para o Bragantino

Fortaleza não pode vencer o Corinthians

Depois da goleada sofrida para o Vasco, a direção demitiu Ramón Díaz. Para tentar salvar do rebaixamento, Abel Braga aceitou o convite e treinará a equipe nos dois últimos jogos.