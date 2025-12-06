D'Alessandro admite erros e convoca torcida do Inter para a decisão: "A gente não vai se entregar"; veja vídeo

D'Alessandro reforçou que o time vai lutar até o final da partida. José Cambraia / Agência RBS

No próximo domingo (7), o Inter decide a permanência na primeira divisão. Na última rodada do Brasileirão, a equipe recebe o Bragantino, no Beira-Rio, às 16h, e terá de vencer, além de torcer para outros dois resultados paralelos. É uma tarefa difícil, mas o clube não vai se entregar. Pelo menos é o que garante um dos maiores ídolos do time.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (5), o diretor esportivo do Inter, D'Alessandro reconheceu os erros da equipe na temporada, mas reforçou que ainda é possível ficar na primeira divisão.

— É um campeonato de um jogo. Claro que não depende só de nós. A gente gostaria de depender só de nós. No pior cenário, gostaríamos de depender só do Inter. Mas não é o que aconteceu. Chegamos na última rodada, dependendo dos resultados paralelos. Mas o torcedor tem que acreditar pela história do clube. Tem que acreditar. Tem que ter esperança. Nós temos uma bala. Vamos atirar, nós temos que atirar — desabafou o dirigente colorado.

D'Alessandro aproveitou para convocar o torcedor a comparecer no Beira-Rio. Segundo o ídolo do Inter, os jogadores têm trabalhado a parte mental durante a semana e precisarão do apoio da torcida para vencer o Bragantino.

— Esperança, nós temos muita. E nós queremos passar isso para o torcedor. Esperança, nós temos força, nós estamos firmes, porque o clube merece isso. A gente não pode mostrar fraqueza em nenhum momento. E o clube merece isso, a história do clube, a camiseta é muito pesada. O clube é muito grande para a gente se entregar antes. E a gente não vai se entregar — disse o argentino.

Durante a entrevista, ele ainda aproveitou para reforçar que Abel Braga não pode ser responsabilizado por uma eventual queda do Inter. O diretor esportivo admitiu que o primeiro contato com o treinador para o retorno partiu dele, mas após decisão em conjunto tomada pelo departamento de futebol.

O que o Inter precisa para ficar na Série A

Para escapar do segundo rebaixamento da sua história, o Inter terá de torcer por dois de quatro resultados. Veja os cenários abaixo:

Empate ou derrota do Vitória , que tem 42 pontos, para o São Paulo no Barradão.

, que tem 42 pontos, para o São Paulo no Barradão. Derrota do Fortaleza , que soma 43 pontos, para o Botafogo no Engenhão. Se empatar até o 2 a 2, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença. Se o empate for com mais gols, Inter precisará fazer um gol a mais. Exemplo: 3 a 3 exige que o Colorado faça três gols de diferença. Sendo assim, fica na frente no critério confronto direto

, que soma 43 pontos, para o Botafogo no Engenhão. Se empatar até o 2 a 2, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença. Se o empate for com mais gols, Inter precisará fazer um gol a mais. Exemplo: 3 a 3 exige que o Colorado faça três gols de diferença. Sendo assim, fica na frente no critério confronto direto Derrota do Ceará , com 43 pontos, para o Palmeiras no Castelão. Se empatar, é improvável que tire a desvantagem no saldo. Os cearenses têm saldo -4 e o Inter -15.

, com 43 pontos, para o Palmeiras no Castelão. Se empatar, é improvável que tire a desvantagem no saldo. Os cearenses têm saldo -4 e o Inter -15. Derrota do Santos, com 44 pontos, para o Cruzeiro, combinado a tirar uma desvantagem de sete gols de saldo.

Se apenas um dos cenários se realizar, ou em caso de empate ou derrota do Inter, o segundo rebaixamento do clube será decretado.