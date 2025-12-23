Cruzeiro e Flamengo acirram concorrência por Vitão; Inter deve vendê-lo em breve

Partida contra o Bragantino deve ter sido a última de Vitão pelo Colorado. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter está próximo de vender Vitão. Duas propostas estão na mesa do presidente Alessandro Barcellos. O zagueiro de 26 anos pode ser negociado com Cruzeiro ou com o Flamengo. A definição ocorrerá antes do final do ano.

Segundo o jornalista André Hernan, a negociação com o Cruzeiro envolve dinheiro e mais dois atletas. Viriam para o Beira-Rio o também zagueiro João Marcelo, em definitivo, e o volante Japa, por empréstimo. Além disso, o clube mineiro pagaria aos gaúchos 7 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões).

Para o Flamengo, a proposta inicial tinha um abatimento pela dívida do Inter pela contratação de Thiago Maia e mais uma compensação proporcional. O Inter rejeitou a oferta e fez uma contraproposta pedindo melhores condições (sem incluir os juros do atraso das parcelas do volante) e um valor à vista.

Por mais que desejasse manter Vitão ou vendê-lo a um clube do Exterior, há um fator que obriga o Inter a negociá-lo. Seu contrato expira em dezembro de 2026. Assim, poderia assinar um pré-contrato a partir de junho e deixar o clube sem compensação financeira.