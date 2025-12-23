Inter

Mercado da bola
Notícia

Cruzeiro e Flamengo acirram concorrência por Vitão; Inter deve vendê-lo em breve

Zagueiro tem contrato até dezembro de 2026 e proximidade do final pode acelerar desfecho de negociações

Bruno Flores

Enviar email

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS