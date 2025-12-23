Cruzeiro avança na negociação com o Inter e fica perto de contratar Vitão

Vitão deve deixar o Inter ainda nesta janela. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Cruzeiro avançou algumas casas nas tratativas junto ao Inter por Vitão. Em busca de um zagueiro para atuar ao lado de Fabricio Bruno, os mineiros negociam com a direção colorada uma compra do jogador de 25 anos. O Flamengo, outro interessado, tem conversas estagnadas.

Neste momento, o Cruzeiro sinaliza com uma oferta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões) por um contrato de cinco anos, incluindo a possibilidade de envio de jogadores ao Beira-Rio. A informação foi publicada pelo jornalista André Hernan e confirmada por Zero Hora.

Os termos finais da negociação ainda estão sendo debatidos. Se não houver consenso entre os jogadores a serem envolvidos, o Inter pretende receber uma quantia maior pelos 80% dos direitos econômicos de Vitão.

Um dos nomes oferecidos pelos mineiros foi o do meio-campista Japa. Aos 21 anos, o jogador teve destaque nas categorias de base do clube mineiro e estreou no time principal no final de 2023.

Outro nome debatido foi o do zagueiro João Marcelo. O estafe do defensor afirma que ele não foi procurado para atuar no Inter, enquanto a imprensa mineira afirma que o atleta não demonstrou interesse na mudança de clubes.

O Flamengo também demonstrou interesse em Vitão recentemente e acompanha a situação. A proposta dos cariocas previa abatimento pela dívida do Inter pela contratação de Thiago Maia e mais um pagamento de 4 milhões de euros (R$ 26 milhões).

O Inter rejeitou a oferta e fez uma contraproposta pedindo melhores condições (sem incluir os juros do atraso das parcelas do volante) e um valor à vista. Não houve resposta da direção do Flamengo.

Por mais que desejasse manter Vitão ou vendê-lo a um clube do Exterior, há um fator que obriga o Inter a negociá-lo. Seu contrato expira em dezembro de 2026. Assim, poderia assinar um pré-contrato a partir de junho e deixar o clube sem compensação financeira.

