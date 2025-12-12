Inter

Iluminado
Notícia

Craques da base e reforços de luxo: quem foram os destaques do Inter no Brasileirão de 1975

Para comemorar os 50 anos da conquista do Brasileirão, Zero Hora relembra os personagens que fizeram história no RS 

Marcelo Vicente

Enviar email

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS