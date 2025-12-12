Craques da base e reforços de luxo: quem foram os destaques do Inter no Brasileirão de 1975

Time colorado para o jogo contra o Cruzeiro, pela final do Brasileirão. Luiz Ávila / Agencia RBS

O título brasileiro conquistado pelo Inter em 1975, o primeiro dos três naquela década, completa 50 anos no próximo domingo (14). A taça veio com a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, em um Beira-Rio lotado, com mais de 82 mil torcedores presentes.

Para levantar o troféu, o Inter disputou 30 partidas: foram 19 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. O time marcou 51 gols e sofreu apenas 12.

Aquela equipe, que seguiria sua trajetória vitoriosa na década com o tricampeonato brasileiro (1975, 1976 e 1979), era formada majoritariamente por jogadores da base, como Paulo Roberto Falcão, Paulo César Carpegiani, Caçapava e Valdomiro. Mas também contava com nomes experientes vindos de fora, como Manga e Figueroa.

Confira os principais nomes do elenco

Manga

Manga é considerado uma lenda na posição de goleiro. Telmo Cúrcio da Silva / Agencia RBS

Nascido em Recife (PE), Haílton Corrêa de Arruda chegou ao Inter em 1974, aos 27 anos, vindo do Nacional-URU, onde havia sido campeão da Libertadores e do Mundial. No Colorado, conquistou o bicampeonato brasileiro e o tricampeonato gaúcho (1974-1975-1976). É considerado um dos maiores goleiros da história do Brasil. Morreu em abril de 2025, aos 87 anos.

Valdir

Titular na final contra o Cruzeiro, o lateral-direito era reserva. Foi o substituto de Cláudio Duarte, lesionado. Revelado pelo São José de Porto Alegre, Valdir jogou no Inter de 1974 a 1977. Morreu em 2017, aos 67 anos.

Cláudio Duarte

Claudião era o lateral-direito titular do Inter em 1975. Esteve no elenco colorado durante todo o octa gaúcho (1969-1976). Após deixar os gramados, foi treinador do Inter e de outros clubes, entre eles o Grêmio. Também autou como comentarista esportivo. Tem 74 anos.

Elias Figueroa

Elias Figueroa, capitão e autor do gol da vitória, levanta a taça para a torcida. Paulo Dias / Agencia RBS

Autor do gol na final e capitão daquele time, o chileno chegou ao Inter em 1972. Foi destaque na Copa do Mundo de 1974 pela seleção de seu país, Bola de Ouro no Brasil em 1972 e 1976, e eleito melhor jogador da América em 1974, 1975 e 1976. Elias Figueroa está com 79 anos.

Hermínio

Companheiro de Elias Figueroa na defesa, chegou ao Inter após se destacar no Pelotas. Estreou pelo Inter em 1970 e permaneceu no Beira-Rio até 1977, quando se transferiu para o São Paulo. Morreu em 1988, aos 46 anos.

Chico Fraga

O lateral-esquerdo jogou a final contra o Cruzeiro no lugar do titular Vacaria, lesionado. Atuou no Inter entre 1975 e 1976. Era conhecido por bater bem na bola e, depois de abandonar os gramados, tornou-se treinador especializado em cobranças de falta. Tem 71 anos.

Vacaria

Titular na campanha do título, o lateral-esquerdo não esteve em campo na final de 14 de dezembro. Nascido em Urussanga (SC), jogou no Glória e no 14 de Julho-PF. Fez parte do elenco colorado entre 1970 e 1977. Morreu em 2016, aos 67 anos.

Caçapava

Caçapava contra o Fluminense na semifinal do Brasileirão. Hipólito Pereira / Agencia RBS

Natural de Caçapava do Sul, Luís Carlos Melo Lopes jogou no Inter entre 1973 e 1979. Foi titular no bicampeonato brasileiro de 1975 e 1976 e ficou marcado por anular Rivellino na semifinal contra o Fluminense. Depois de deixar o Colorado, atuou por Corinthians, Palmeiras e Fortaleza. Faleceu em junho de 2016, aos 61 anos.

Paulo Roberto Falcão

Depois de ser ídolo como jogador, Falcão foi técnico do Inter por três vezes. Em 2011, foi campeão gaúcho. Genaro Joner / Agencia RBS

Natural de Abelardo Luz (SC), é considerado por muitos o maior jogador da história do Inter. Foi a referência técnica do time tricampeão brasileiro. Estreou no clube em 1973 e permaneceu até 1980, após o vice da Libertadores. Depois, brilhou na Roma, onde é chamado de “rei” pela torcida. Também foi treinador, inclusive da Seleção Brasileira, e conquistou o título gaúcho pelo Inter em 2011. Hoje, tem 72 anos.

Carpegiani

Assim como Falcão, o camisa 10 era uma referência técnica do time e também formado na base colorada. Natural de Erechim, chegou ao Inter no início da década de 1970 e foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1974. Do Inter, transferiu-se para o Flamengo, onde foi campeão brasileiro em 1980 como jogador e conquistou a Libertadores e o Mundial em 1981 como treinador. Atualmente, está com 72 anos.

Valdomiro

Hoje perto dos 80 anos, Valdomiro é considerado um dos principais jogadores da história do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

É o jogador que mais vezes vestiu a camisa colorada na história, com 803 partidas. Atuou pelo Inter de 1969 a 1980 e retornou em 1982. Foi titular nas três conquistas do Campeonato Brasileiro na década de 1970 e somou 10 títulos gaúchos. Veloz e dono de um potente chute, cruzava com efeito e se destacava pela dedicação na marcação. Também foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1974. Natural de Criciúma, está com 79 anos.

Flávio

O centroavante começou no Inter no início da década de 1960. Depois, atuou no Corinthians (1965-1969), no Fluminense (1969-1971) e no Porto, de Portugal, a partir de 1972. Voltou ao clube que o revelou em 1975 para ser campeão brasileiro e artilheiro da competição, com 16 gols. Era um excelente finalizador, dentro e fora da área, e craque no cabeceio. Flávio nasceu em Porto Alegre e tem hoje 81 anos.

Lula

Lula era um ponteiro rápido e driblador. Inter / Divulgação

O pernambucano Luís Ribeiro Pinto Neto atuou pelo Inter entre 1974 e 1977, período em que conquistou dois títulos brasileiros pelo clube. Antes de chegar a Porto Alegre, jogava no Fluminense, onde mais tarde seria campeão nacional em 1980. Conhecido como Lula, era um ponta-esquerda rápido, driblador e goleador. Seu jeito rebelde inspirou a célebre frase do ex-dirigente colorado Frederico Arnaldo Ballvê: “Durante a semana ele nos incomoda, e no domingo incomoda os adversários”. Hoje, está com 75 anos.

Jair

Outro talento formado na base colorada e tricampeão brasileiro. Conhecido no Inter como “Príncipe Jajá”, era um meio-campista habilidoso, com ótimo domínio de bola, movimentação e versatilidade. No time de 1975, atuava como um reserva de luxo. Após deixar o Inter em 1980, brilhou no Peñarol vestindo a camisa 10, conquistando o Campeonato Uruguaio, a Libertadores e o Mundial de 1982. Nascido em Porto Alegre, Jair tem hoje 72 anos.

Escurinho

Escurinho era considerado o “12º jogador” do time colorado. Telmo Cúrcio da Silva / Agencia RBS

Luís Carlos Machado, natural de Porto Alegre, atuou pelo Inter de 1970 a 1977, antes de se transferir para o Palmeiras. Meia ofensivo, era conhecido pelo excelente cabeceio e considerado o “12º jogador” do time colorado. Marcou 104 gols pelo Inter. Descontraído e carismático, chegou a investir na carreira musical. Faleceu em 2011, aos 61 anos.

Rubens Minelli

Minelli é reconhecido como um técnico revolucionário. Agencia RBS / Agencia RBS

Comandou o Inter entre 1974 e 1976, período em que conquistou dois títulos do Brasileirão e o tricampeonato gaúcho. Antes disso, venceu o Torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1969 pelo Palmeiras e, mais tarde, o Brasileirão de 1977 com o São Paulo. Reconhecido como um dos grandes revolucionários do futebol brasileiro, Minelli, natural de São Paulo, faleceu em 2023, aos 94 anos.