Craques da base e reforços de luxo: quem foram os destaques do Inter no Brasileirão de 1975

O título brasileiro conquistado pelo Inter em 1975, o primeiro dos três naquela década, completa 50 anos no próximo domingo (14). A taça veio com a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, em um Beira-Rio lotado, com mais de 82 mil torcedores presentes.
Para levantar o troféu, o Inter disputou 30 partidas: foram 19 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. O time marcou 51 gols e sofreu apenas 12.
Aquela equipe, que seguiria sua trajetória vitoriosa na década com o tricampeonato brasileiro (1975, 1976 e 1979), era formada majoritariamente por jogadores da base, como Paulo Roberto Falcão, Paulo César Carpegiani, Caçapava e Valdomiro. Mas também contava com nomes experientes vindos de fora, como Manga e Figueroa.
Confira os principais nomes do elenco
Manga
Nascido em Recife (PE), Haílton Corrêa de Arruda chegou ao Inter em 1974, aos 27 anos, vindo do Nacional-URU, onde havia sido campeão da Libertadores e do Mundial. No Colorado, conquistou o bicampeonato brasileiro e o tricampeonato gaúcho (1974-1975-1976). É considerado um dos maiores goleiros da história do Brasil. Morreu em abril de 2025, aos 87 anos.
Valdir
Titular na final contra o Cruzeiro, o lateral-direito era reserva. Foi o substituto de Cláudio Duarte, lesionado. Revelado pelo São José de Porto Alegre, Valdir jogou no Inter de 1974 a 1977. Morreu em 2017, aos 67 anos.
Cláudio Duarte
Claudião era o lateral-direito titular do Inter em 1975. Esteve no elenco colorado durante todo o octa gaúcho (1969-1976). Após deixar os gramados, foi treinador do Inter e de outros clubes, entre eles o Grêmio. Também autou como comentarista esportivo. Tem 74 anos.
Elias Figueroa
Autor do gol na final e capitão daquele time, o chileno chegou ao Inter em 1972. Foi destaque na Copa do Mundo de 1974 pela seleção de seu país, Bola de Ouro no Brasil em 1972 e 1976, e eleito melhor jogador da América em 1974, 1975 e 1976. Elias Figueroa está com 79 anos.
Hermínio
Companheiro de Elias Figueroa na defesa, chegou ao Inter após se destacar no Pelotas. Estreou pelo Inter em 1970 e permaneceu no Beira-Rio até 1977, quando se transferiu para o São Paulo. Morreu em 1988, aos 46 anos.
Chico Fraga
O lateral-esquerdo jogou a final contra o Cruzeiro no lugar do titular Vacaria, lesionado. Atuou no Inter entre 1975 e 1976. Era conhecido por bater bem na bola e, depois de abandonar os gramados, tornou-se treinador especializado em cobranças de falta. Tem 71 anos.
Vacaria
Titular na campanha do título, o lateral-esquerdo não esteve em campo na final de 14 de dezembro. Nascido em Urussanga (SC), jogou no Glória e no 14 de Julho-PF. Fez parte do elenco colorado entre 1970 e 1977. Morreu em 2016, aos 67 anos.
Caçapava
Natural de Caçapava do Sul, Luís Carlos Melo Lopes jogou no Inter entre 1973 e 1979. Foi titular no bicampeonato brasileiro de 1975 e 1976 e ficou marcado por anular Rivellino na semifinal contra o Fluminense. Depois de deixar o Colorado, atuou por Corinthians, Palmeiras e Fortaleza. Faleceu em junho de 2016, aos 61 anos.
Paulo Roberto Falcão
Natural de Abelardo Luz (SC), é considerado por muitos o maior jogador da história do Inter. Foi a referência técnica do time tricampeão brasileiro. Estreou no clube em 1973 e permaneceu até 1980, após o vice da Libertadores. Depois, brilhou na Roma, onde é chamado de “rei” pela torcida. Também foi treinador, inclusive da Seleção Brasileira, e conquistou o título gaúcho pelo Inter em 2011. Hoje, tem 72 anos.
Carpegiani
Assim como Falcão, o camisa 10 era uma referência técnica do time e também formado na base colorada. Natural de Erechim, chegou ao Inter no início da década de 1970 e foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1974. Do Inter, transferiu-se para o Flamengo, onde foi campeão brasileiro em 1980 como jogador e conquistou a Libertadores e o Mundial em 1981 como treinador. Atualmente, está com 72 anos.
Valdomiro
É o jogador que mais vezes vestiu a camisa colorada na história, com 803 partidas. Atuou pelo Inter de 1969 a 1980 e retornou em 1982. Foi titular nas três conquistas do Campeonato Brasileiro na década de 1970 e somou 10 títulos gaúchos. Veloz e dono de um potente chute, cruzava com efeito e se destacava pela dedicação na marcação. Também foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1974. Natural de Criciúma, está com 79 anos.
Flávio
O centroavante começou no Inter no início da década de 1960. Depois, atuou no Corinthians (1965-1969), no Fluminense (1969-1971) e no Porto, de Portugal, a partir de 1972. Voltou ao clube que o revelou em 1975 para ser campeão brasileiro e artilheiro da competição, com 16 gols. Era um excelente finalizador, dentro e fora da área, e craque no cabeceio. Flávio nasceu em Porto Alegre e tem hoje 81 anos.
Lula
O pernambucano Luís Ribeiro Pinto Neto atuou pelo Inter entre 1974 e 1977, período em que conquistou dois títulos brasileiros pelo clube. Antes de chegar a Porto Alegre, jogava no Fluminense, onde mais tarde seria campeão nacional em 1980. Conhecido como Lula, era um ponta-esquerda rápido, driblador e goleador. Seu jeito rebelde inspirou a célebre frase do ex-dirigente colorado Frederico Arnaldo Ballvê: “Durante a semana ele nos incomoda, e no domingo incomoda os adversários”. Hoje, está com 75 anos.
Jair
Outro talento formado na base colorada e tricampeão brasileiro. Conhecido no Inter como “Príncipe Jajá”, era um meio-campista habilidoso, com ótimo domínio de bola, movimentação e versatilidade. No time de 1975, atuava como um reserva de luxo. Após deixar o Inter em 1980, brilhou no Peñarol vestindo a camisa 10, conquistando o Campeonato Uruguaio, a Libertadores e o Mundial de 1982. Nascido em Porto Alegre, Jair tem hoje 72 anos.
Escurinho
Luís Carlos Machado, natural de Porto Alegre, atuou pelo Inter de 1970 a 1977, antes de se transferir para o Palmeiras. Meia ofensivo, era conhecido pelo excelente cabeceio e considerado o “12º jogador” do time colorado. Marcou 104 gols pelo Inter. Descontraído e carismático, chegou a investir na carreira musical. Faleceu em 2011, aos 61 anos.
Rubens Minelli
Comandou o Inter entre 1974 e 1976, período em que conquistou dois títulos do Brasileirão e o tricampeonato gaúcho. Antes disso, venceu o Torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1969 pelo Palmeiras e, mais tarde, o Brasileirão de 1977 com o São Paulo. Reconhecido como um dos grandes revolucionários do futebol brasileiro, Minelli, natural de São Paulo, faleceu em 2023, aos 94 anos.
