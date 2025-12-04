Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o São Paulo

Inter ocupa a 18ª colocação. Arte GZH

O torcedor colorado viveu mais uma noite de pesadelo nesta quarta-feira (3). Pela 37ª rodada do Brasileirão, o Inter foi goleado pelo São Paulo por 3 a 0, na Vila Belmiro, em Santos.

Na volta de Abel Braga, nem mesmo um esquema com três zagueiros e três volantes foi o suficiente para impedir os gols do Tricolor Paulista. Na parte ofensiva, o Inter custou para encaixar uma jogada e levou pouco perigo ao gol defendido por Rafael.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Se não tem condições de jogo, não deveria jogar. É o segundo jogo seguido que entrega ao menos um gol. Manchou a pouca história que construiu no Inter. Nota: 2,5

Vitão

Superado por Luciano, Tapia, Ferreira e quem mais apareceu por seu setor. Nota: 4

Mercado

Além de ter sido batido pelo ataque do São Paulo, teve de apelar para as faltas. Errou passes, viveu uma noite ruim. Nota: 3,5

Juninho

Perdeu todos os duelos por cima. Não encontrou os atacantes do São Paulo. Desviou contra o segundo gol. Nota: 3

Aguirre

Quase nenhuma produção pelo lado direito. Nem ofensiva nem defensiva. Nota: 3,5

Thiago Maia

Desarmado no primeiro lance do jogo, não se encontrou mais. Deslocado para a esquerda, só teve leve melhora quando foi para o meio. Completamente apático. Nota: 3,5

Bruno Gomes

O único lúcido do time. Ao menos peleou, lutou e arriscou alguns chutes. Nota: 5

Alán Rodriguez

Corre por todos os lugares e parece estar sempre fora de posição. Nota: 3,5

Alan Patrick

Alguma criação. Pouca. Nota: 3,5

Bernabei

Foi um dos poucos escapes do time pela esquerda. Correu até o final. Nota: 4

Vitinho

Não é centroavante. Sofreu no meio de três zagueiros. Nota: 3,5

Borré

Talvez tenha melhorado o ataque. É difícil saber, porque o jogo morreu logo depois. Nota: 3,5

Ricardo Mathias

Teve uma tentativa de domínio, em que a bola foi parar lá na linha lateral, que sintetiza sua noite. Nota: 3,5

Richard

É claro que não mudou nada a partir de sua entrada. Nota: 3,5

Bruno Henrique

Entrou no final. Sem nota

Bruno Tabata

Entrou no final. Sem nota

São Paulo