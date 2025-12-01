Conversa com a torcida, otimismo e paixão pelo Inter: como foi o retorno de Abel Braga para tentar salvar o clube do Z-4

Abel Braga durante apresentação. Jeff Botega / Agência RBS

Em um dos momentos mais desesperadores da história, o Inter traz um de seus maiores ídolos para tentar um milagre. Abel Braga, o homem que deu aos colorados a primeira Libertadores e pintou de vermelho o planeta ao ganhar do Barcelona o Mundial de 2006, saiu da aposentadoria para tirar o time do Z-4.

Abelão chega para sua oitava passagem sem nem sequer cobrar por isso. Trabalhará de graça, como a última esperança para salvar não só 2025, mas também 2026, que inclusive pode ter sua presença em algum cargo de gestão.

O retorno de Abel foi surpreendente. Primeiro porque ele mesmo estava aposentado do cargo. Com problemas de saúde, não conseguiria mais viajar com frequência. Por isso, mais do que o anúncio das 17h03min de sábado, quando informou a saída de Ramón Díaz e sua comissão, foi o post das 19h, dizendo que Abel Braga seria o comandante nas rodadas finais do Brasileirão.

Sua oitava passagem pelo clube será a mais curta e mais desafiadora. Sua missão inicial foi pacificar o ambiente. E isso, ao menos externamente, está feito. Se faltaram torcedores para protestar na chegada do time após a goleada para o Vasco, por exemplo, a recepção a Abel no aeroporto foi calorosa. Uma espécie de renovação de esperanças.

Sua ascensão é tão grande que, ao chegar ao CT Parque Gigante, desceu do carro para falar com colorados que estavam na porta. Eram integrantes de organizadas e torcedores que passavam pelo local. Disse a eles:

— Para mim não tem muita explicação o que está se passando. Só que o que tá f... é o anímico. Então, cara, o jogador vai chegar pra trabalhar... dá força, pelo amor de Deus. Vocês estão dando a maior força, estão sendo fantásticos, cara. Agora faltam dois jogos. O cara vai chegar hoje. Alguns aí, a maioria eu não conheço. Chega novo treinador, a cabeça do cara mais f.... Aí f... mesmo. Tá?

Depois, veio a apresentação. Em uma sala repleta de jornalistas mas também de conselheiros, inclusive os de oposição, os que curiosamente trouxeram nas outras sete vezes, Abel foi recebido com aplausos. O presidente Alessandro Barcellos, visivelmente tenso e emocionado, disse:

— Estamos aqui não para apresentar, até porque dispensa apresentações, mas para informar à comunidade colorada sobre a chegada do professor Abel Braga, para essa reta final importantíssima do Brasileirão. Junto a ele, do professor Elio Carravetta, conhecido do futebol brasileiro. Leomir, eterno auxiliar de Abel, também está junto. E Diego Pereira, preparador físico, permaneceu no cargo.

D'Alessandro foi fundamental para esse retorno. Partiu dele o contato para Abel, que àquela altura estava fazendo um churrasco em sua casa, assistindo à final da Libertadores. Após pedir "uns minutos", aceitou o desafio. E teve uma justificativa de nove anos atrás:

— Ficou uma marca no coração. Me chamaram para pegar o time e tinha convicção que o Inter ia cair. E não quis. Espero que agora consiga tirar essa marca. Por que vim agora? Porque acredito. Falei para os jogadores: vocês devem pensar que sou maluco. Mas sabem o que é? Quem faz o primeiro tempo que vocês fizeram contra o Santos não pode passar por isso. Foi muito legal hoje, disse a eles que tudo o que pediria seria treinado, então poderia exigir. Mas em momento algum mostrei vídeo, quadro negro, nada. Nem apito eu trouxe. A assimilação dos atletas, de todos, àquilo que foi pedido, me encantou. Não posso prometer que não vai cair, mas tenho convicção de que vamos fazer de tudo para sair.

Ele não adiantou o time, porém deixou pistas sobre os jogadores que vai escalar na quarta-feira, contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Confirmou que Aguirre jogará, como uma espécie de tentativa de recuperar a moral do jogador que falhou contra o Vasco e foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo. Borré também foi bastante elogiado e sobre Alan Patrick, lembrou que no ano passado sugeriu sua convocação para a Seleção. E que agora é hora de recuperar aquele futebol.