Inter

Volta do ídolo
Notícia

Conversa com a torcida, otimismo e paixão pelo Inter: como foi o retorno de Abel Braga para tentar salvar o clube do Z-4

Técnico colorado foi apresentado neste domingo para as últimas duas rodadas do Brasileirão

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS