Confira os jogos finais dos adversários do Inter na luta contra o rebaixamento

Por mais que o Inter dependa só de si para permanecer na Série A, ainda é importante analisar a tabela dos demais adversários na luta contra o rebaixamento. Restam duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, que pode determinar a segunda queda do clube para a Série B.
O Inter enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira (3), às 20h, na Vila Belmiro. Já no domingo (7), encara o Bragantino, às 16h, no Beira-Rio.
Na 17ª colocação, com 41 pontos, o clube gaúcho entrou na zona de rebaixamento na última rodada. Outros cinco times disputam a permanência na Série A, sendo que um deles também está no Z-4: o Fortaleza, 18° lugar, com 40 pontos.
Os outros adversários diretos do Inter são Santos, em 16°, Vitória, em 15°, e Ceará, em 14°. O Bragantino, que tem 45 pontos e ocupa a 12ª colocação, também pode entrar na disputa, já que enfrenta Vitória e Inter nas duas últimas rodadas.
Confira os jogos dos times que lutam contra o rebaixamento
Fortaleza
Quarta-feira (3)
- 19h - Fortaleza x Corinthians
Domingo (7)
- 16h - Botafogo x Fortaleza
Santos
Quarta-feira (3)
- 19h30min - Juventude x Santos
Domingo (7)
- 16h - Santos x Cruzeiro
Vitória
Quarta-feira (3)
- 19h - Bragantino x Vitória
Domingo (7)
- 16h - Vitória x São Paulo
Ceará
Quarta-feira (3)
- 21h30min - Flamengo x Ceará
Domingo (7)
- 16h - Ceará x Palmeiras
Bragantino
Quarta-feira (3)
- 19h - Bragantino x Vitória
Domingo (7)
- 16h - Inter x Bragantino