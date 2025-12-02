Confira os jogos finais dos adversários do Inter na luta contra o rebaixamento

Fortaleza e Bragantino estão na disputa pela permanência na Série A. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Por mais que o Inter dependa só de si para permanecer na Série A, ainda é importante analisar a tabela dos demais adversários na luta contra o rebaixamento. Restam duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, que pode determinar a segunda queda do clube para a Série B.

O Inter enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira (3), às 20h, na Vila Belmiro. Já no domingo (7), encara o Bragantino, às 16h, no Beira-Rio.

Na 17ª colocação, com 41 pontos, o clube gaúcho entrou na zona de rebaixamento na última rodada. Outros cinco times disputam a permanência na Série A, sendo que um deles também está no Z-4: o Fortaleza, 18° lugar, com 40 pontos.

Os outros adversários diretos do Inter são Santos, em 16°, Vitória, em 15°, e Ceará, em 14°. O Bragantino, que tem 45 pontos e ocupa a 12ª colocação, também pode entrar na disputa, já que enfrenta Vitória e Inter nas duas últimas rodadas.

Confira os jogos dos times que lutam contra o rebaixamento

Fortaleza

Quarta-feira (3)

19h - Fortaleza x Corinthians

Domingo (7)

16h - Botafogo x Fortaleza

Santos

Quarta-feira (3)

19h30min - Juventude x Santos

Domingo (7)

16h - Santos x Cruzeiro

Vitória

Quarta-feira (3)

19h - Bragantino x Vitória

Domingo (7)

16h - Vitória x São Paulo

Ceará

Quarta-feira (3)

21h30min - Flamengo x Ceará

Domingo (7)

16h - Ceará x Palmeiras

Bragantino

Quarta-feira (3)

19h - Bragantino x Vitória

Domingo (7)