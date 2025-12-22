Confira os detalhes financeiros da compra de Carbonero pelo Inter

Camisa 7 marcou oito gols em 38 jogos na primeira temporada no Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter definiu que seguirá com Johan Carbonero para 2026. Para a compra em definitivo do colombiano, o acordo financeiro junto ao Racing prevê o pagamento de US$ 4 milhões (R$ 22 milhões pela cotação atual).

Apesar da necessidade de desembolsar um montante em meio à crise financeira, o investimento será pago de forma fracionada. Conforme apurou a reportagem, o acordo prevê que serão seis parcelas semestrais previstas até 2028. O valor de cada uma delas será de cerca de US$ 600 mil (R$ 3,3 milhões na cotação atual), somando um total de US$ 3,6 milhões (R$ 19,8 milhões).

O valor que a direção já havia desembolsado pelo empréstimo do jogador, na casa de R$ 2 milhões, será abatido no valor total da compra.

Aposta em retorno financeiro

Mesmo que as questões de comportamento do jogador, na parte final da temporada, tenham sido alvo de debates, existe a aposta por uma recuperação do atleta. A presença de Abel Braga é vista como um ponto importante neste aspecto.

Além disso, a direção projeta uma valorização financeira do atacante, que virou figura frequente nas últimas convocações da Colômbia. Somado a isso, o ano de 2026 será de Copa do Mundo, em que ele poderá figurar na lista final.

Há o entendimento que o valor investido será recuperado futuramente. Ainda em 2025, o Inter chegou a receber sondagens por Carbonero.

Em sua primeira temporada no Beira-Rio, o camisa 7 atuou em 38 jogos, anotou oito gols e deu duas assistências.