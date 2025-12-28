Confira o elenco do Inter que estreará no Gauchão

O Inter terá um início de Gauchão diferente de outros anos em virtude do calendário. Com pouco tempo entre o fim das competições de 2025 e o início de 2026, o elenco colorado na estreia do Estadual será recheado de jovens do grupo sub-20, com acréscimo de atletas do profissional.
A apresentação deste grupo aconteceu na tarde de sábado (27) no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. As atividades são comandadas pelo auxiliar Pablo Fernández, que será o técnico nos primeiros compromissos do Gauchão.
Os principais atletas do grupo principal que integram o elenco da estreia são o goleiro Anthoni, os zagueiros Clayton Sampaio e Victor Gabriel, o lateral Alan Benítez, os volantes Richard e Ronaldo e o meia Gustavo Prado.
A estreia do Inter acontece diante do Novo Hamburgo, no Beira-Rio. A partida será em 10 ou 11 de janeiro, em horário ainda a ser confirmado.
A expectativa é que os garotos disputem as três ou quatro rodadas iniciais do Gauchão. Depois disto, o grupo principal, que se apresenta em 3 de janeiro, entrará em campo no campeonato sob comando de Paulo Pezzolano.
Confira o grupo de jogadores do Inter que estreará no Gauchão
- Goleiros: Anthoni, Kauan Jesus e Diego Esser.
- Zagueiros: Victor Gabriel, Clayton Sampaio, Pedro Kauã e Lázaro.
- Laterais: Alan Benítez, Yan Henrique, Pablo e Alisson.
- Meio-campistas: Richard, Ronaldo, Denis, Gustavo Prado, Benjamin, Allex, Kauan Alves, Yago Noal e João Kempes.
- Atacantes: Diego Coser, Carlos Eduardo, João Victor, João Bezerra, Raykkonen e Leandro Kau