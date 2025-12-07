Confira as fotos do dia que garantiu a permanência do Inter na Série A

Abel Braga foi muito aplaudido pela torcida. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter seguirá na Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Em uma tarde de vitória por 3 a 1 contra o Bragantino, Ceará e Fortaleza perderam seus jogos, o que foi decisivo para o clube gaúcho permanecer na Primeira Divisão.

Após o apito final, o alívio tomou conta do Estádio Beira-Rio, sendo seguido pela euforia. Não foi um título, mas foi comemorado como tal. Evitar a queda para a Série B faz com que o Inter não tenha um prejuízo financeiro imensurável no próximo ano e evita uma nova mancha em sua história.

O técnico Abel Braga foi o mais exaltado pelo torcedor. Ele deixou a aposentadoria para comandar o clube nas duas últimas partidas da competição. Campeão do Mundial e da Libertadores, em 2006, o técnico alcançou mais um feito histórico no Inter.

O diretor esportivo D'Alessandro estava muito emocionado e abraçou o treinador no gramado. Entre os jogadores, o semblante era de alívio, já que o grupo não estará marcado de forma negativa na história da equipe.

Veja a galeria