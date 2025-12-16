Confira as datas e onde assistir aos jogos do Inter na Copinha 2026

A 56ª edição da Copinha terá início em 2 de janeiro de 2026. O Inter está no Grupo 32, em São Paulo, ao lado de Nacional (SP), Portuguesa Santista (SP) e CSE (AL).
A fase de grupos ocorrerá entre os dias 2 e 10 de janeiro. As equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, e as duas primeiras de cada chave avançam às fases de mata-mata. Em caso de empate nos confrontos diretos, a vaga será decidida nos pênaltis.
Fase de grupos
Inter x Portuguesa Santista
- Quando: 4/1, às 15h
- Onde assistir: Xsports (Youtube)
CSE-AL x Inter
- Quando: 7/1, às 11h
- Onde assistir: Xsports (Youtube)
Nacional-SP x Inter
- Quando: 10/1, às 11h
- Onde assistir: Cazé TV (Youtube)
