Confira as datas e onde assistir aos jogos do Inter na Copinha 2026

Colorado está no Grupo 32. Inter / Divulgação

A 56ª edição da Copinha terá início em 2 de janeiro de 2026. O Inter está no Grupo 32, em São Paulo, ao lado de Nacional (SP), Portuguesa Santista (SP) e CSE (AL).

A fase de grupos ocorrerá entre os dias 2 e 10 de janeiro. As equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, e as duas primeiras de cada chave avançam às fases de mata-mata. Em caso de empate nos confrontos diretos, a vaga será decidida nos pênaltis.

Fase de grupos

Inter x Portuguesa Santista

Quando: 4/1, às 15h

4/1, às 15h Onde assistir: Xsports (Youtube)

CSE-AL x Inter

Quando: 7/1, às 11h

7/1, às 11h Onde assistir: Xsports (Youtube)

Nacional-SP x Inter

Quando: 10/1, às 11h

10/1, às 11h Onde assistir: Cazé TV (Youtube)