Como o Inter tenta evitar foguetório da torcida do Santos antes de decisão contra o São Paulo

D'Alessandro, direto esportivo do Inter, durante coletiva de Abel. Jeff Botega / Agência RBS

Além da estratégia de chegar dois dias antes em Guarulhos para melhorar a preparação para a decisão contra o São Paulo, o Inter tomou outra medida nos bastidores para a partida.

O Colorado viajará somente nesta quarta-feira (3) para Santos, palco do jogo. A medida evita foguetório da torcida santista, adversário na briga contra o rebaixamento.

Sono e alimentação

A definição da ida para São Paulo já estava no planejamento do departamento de futebol antes da troca da comissão técnica. A opção aumenta o regime de contratação, regula o sono e alimentação do elenco.

Entretanto, com a chegada de Abel Braga, houve outra definição. A comissão técnica alinhou com a direção a permanência no Hotel Martiott, nas redondezas do aeroporto de Guarulhos, até a manhã de quarta, dia da rodada.

A medida tenta evitar que a torcida do Santos, time que também luta contra o Z-4, dispare fogos de artifícios perto da concentração do Inter antes do jogo contra o São Paulo.

Deslocamento