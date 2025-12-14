Como o Inter pode convencer Tite a ser o treinador mesmo no último ano da gestão Barcellos

Tite treinou o Inter entre 2008 e 2009. Mauro Vieira / Agencia RBS

O Inter busca anunciar o quanto antes o seu novo treinador. Alguns nomes vêm sendo consultados pelo atual diretor técnico, Abel Braga, e o mais forte deles é o do ex-treinador da Seleção Brasileira, Tite. Para tentar sensibilizar o comandante gaúcho, a ideia é oferecer um contrato de longo prazo.

Mesmo com a atual gestão tendo apenas mais um ano à frente do clube, o objetivo é apresentar a Tite um vínculo de, pelo menos, duas temporadas. Por se tratar de um nome de consenso, isso não seria considerado um problema internamente.

Outro fator importante é o fato de Abel e Tite terem uma relação de amizade e de longa data. A presença do novo diretor técnico do Inter, dando suporte, pode pesar para uma resposta positiva.

— Tite é um grande treinador, sempre vai estar na pauta na medida em que decidiu voltar ao trabalho. Faz parte das movimentações. Mas não tive essa conversa ainda porque entendemos que é necessário montar um perfil de treinadores, e, a partir daí, tomar a decisão. Tite sabe disso. Ele deu declarações importantes sobre o Inter. Mas não teve contato formal do clube diretamente sobre isso — disse o presidente Alessandro Barcellos em entrevista coletiva na última sexta-feira (12).

O salário é considerado elevado, mas com condições de ser absorvido pelo Inter. O grande obstáculo está na concorrência, que tende a surgir nos próximos dias. A informação vinda de Minas Gerais é de que o Cruzeiro pode não manter o português Leonardo Jardim e que Tite já está no radar do clube mineiro.

Como o Inter tem pressa na definição do novo treinador, a expectativa é de que uma resposta definitiva seja dada nos próximos dias. O coordenador técnico Abel Braga já revelou que outros nomes foram contatados: dois brasileiros e dois estrangeiros estão sendo analisados até o momento.