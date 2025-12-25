Como foi o Natal dos jogadores do Inter

Camisa 10 compartilhou momentos junto de sua família. @aptrick / Instagram / Reprodução

O Natal dos jogadores do Inter teve clima de família. Entre quarta (24) e quinta (25), alguns atletas compartilharam nas redes sociais registros das comemorações.

Fora de Porto Alegre durante a pausa no calendário, a maioria dos jogadores retornou aos locais de origem para celebrar o Natal com familiares.

Entre os estrangeiros, por exemplo, Borré passou a data na Colômbia e Bernabei na Argentina. Com propostas para deixar o Inter, o zagueiro Vitão passa as férias em Jacarezinho, sua cidade natal no interior do Paraná.

A reapresentação colorada para a temporada de 2026 está marcada para o dia 3 de janeiro. O primeiro compromisso do Inter é a estreia no Gauchão, no final de semana do dia 10, diante do Novo Hamburgo, no Beira-Rio.

Os registros de jogadores do Inter no Natal publicados na redes sociais

Vitão

Gabriel Mercado

Rafael Borré

Bernabei

Lateral passou a data com sua família. @alexandrobernabei / Instagram / Reprodução

Romero

Ricardo Mathias