Como foi a reunião de Alessandro Barcellos com ex-presidentes do Inter

Barcellos quer abrir espaço à oposição dentro da gestão Camila Hermes / Agencia RBS

Durante duas horas, o presidente Alessandro Barcellos esteve reunido com ex-presidentes do clube no Beira-Rio. Os membros do Conselho Consultivo trataram da situação política do clube e da turbulência em campo nos últimos meses.

A partir das 14h30min, estiveram junto do atual presidente: Fernando Carvalho, Giovanni Luigi, Marcelo Medeiros e Pedro Paulo Záchia.

Fontes ouvidas por Zero Hora relataram que Barcellos admitiu que houve erros dentro de campo na temporada, que quase geraram o rebaixamento à Série B.

O presidente também pediu as opiniões dos antigos líderes do clube e ouviu abertamente os posicionamentos. Na conversa, também reiterou o desejo de abrir espaço à oposição dentro da gestão do clube para 2026.

Não foram discutidos detalhes específicos do futebol para o futuro, como a contratação do novo técnico, por exemplo. O tema não partiu do atual presidente, mas também não foi proposto pelos demais integrantes.

A tendência é que a entrada dos movimentos opositores na gestão, se acontecer, se dê através dos cargos na direção. As possíveis mudanças ainda estão sendo avaliadas.

No fim da tarde, José Olavo Bisol anunciou a saída do cargo de vice-presidente de futebol. O diretor político pediu desligamento da função.

A expectativa é que o novo VP seja anunciado nos próximos dias. Na próxima sexta-feira (12), Barcellos concederá uma entrevista coletiva no Beira-Rio e deve projetar os próximos passos do clube.