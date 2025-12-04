Como ficou a situação do Inter na tabela do Brasileirão após o término dos jogos da noite

Inter foi derrotado e vive drama no Brasileirão. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

A situação do Inter no Brasileirão 2025 é delicada. Ao término dos jogos desta quarta-feira (3), a equipe vai para a última rodada da competição em 18º, dentro da zona de rebaixamento.

O Colorado tem 41 pontos, dois a menos do que o Fortaleza, que venceu o Corinthians e chegou a 43. O Santos, também venceu, 3 a 0 sobre o Juventude, e abriu três pontos de diferença.

Dois resultados foram favoráveis ao Inter: goleada sofrida pelo Vitória para o Bragantino, e a derrota do Ceará para o campeão Flamengo.

Veja como ficou a tabela do Brasileirão: