Como estão as férias dos jogadores do Inter

Com o fim da temporada 2025, os jogadores do Inter estão curtindo as férias com amigos e família antes da reapresentação, em janeiro.

Alguns atletas atualizaram as redes sociais com registros do período de descanso. Confira!

Veja o que estão fazendo os jogadores do Inter

Ricardo Mathias

O jovem atacante está em Nova Iguaçu, sua cidade natal, no Rio de Janeiro, e apareceu de visual novo nas redes sociais.

Thiago Maia

O volante está aproveitando com amigos e família. Em fotos publicadas nas redes sociais, Thiago Maia aparece sujo de lama depois de um rali.

Thiago Mais em rali. @camilamaia_maia / Instagram / Reprodução

Bruno Tabata

Segundo publicação do atleta, o meia está hospedado no resort Nannai Muro Alto, na cidade de Ipojuca, em Pernambuco.

Bruno Gomes

O volante está com a esposa e a filha no Rio de Janeiro.

Bernabei

O lateral está aproveitando uma bela praia com a esposa e a filha.

Bernabei e a filha. @alexandrobernabei / Instagram / Reprodução

Vitão

O zagueiro está visitando a família no Paraná. Passou por Jacarézinho, sua cidade natal, e está hospedado no Scandolo Resort, em Cambará. Nas redes sociais, Vitão divulgou o jogo beneficente Amigos do Vinicius e Vitão, que ocorre nesta quarta-feira (17), em Jacarézinho.

Gabriel Mercado

O zagueiro está em Puerto Madryn, sua cidade natal, na Argentina. Nas redes sociais, compartilhou a foto de um assado com amigos.

Mercado em assado com os amigos. @gabimercado25 / Instagram / Reprodução

Ivan

O goleiro está aproveitando o inverno europeu na Suíça.