Como estão as férias dos jogadores do Inter

Com o fim da temporada 2025, os jogadores do Inter estão curtindo as férias com amigos e família antes da reapresentação, em janeiro.
Alguns atletas atualizaram as redes sociais com registros do período de descanso. Confira!
Veja o que estão fazendo os jogadores do Inter
Ricardo Mathias
O jovem atacante está em Nova Iguaçu, sua cidade natal, no Rio de Janeiro, e apareceu de visual novo nas redes sociais.
Thiago Maia
O volante está aproveitando com amigos e família. Em fotos publicadas nas redes sociais, Thiago Maia aparece sujo de lama depois de um rali.
Bruno Tabata
Segundo publicação do atleta, o meia está hospedado no resort Nannai Muro Alto, na cidade de Ipojuca, em Pernambuco.
Bruno Gomes
O volante está com a esposa e a filha no Rio de Janeiro.
Bernabei
O lateral está aproveitando uma bela praia com a esposa e a filha.
Vitão
O zagueiro está visitando a família no Paraná. Passou por Jacarézinho, sua cidade natal, e está hospedado no Scandolo Resort, em Cambará. Nas redes sociais, Vitão divulgou o jogo beneficente Amigos do Vinicius e Vitão, que ocorre nesta quarta-feira (17), em Jacarézinho.
Gabriel Mercado
O zagueiro está em Puerto Madryn, sua cidade natal, na Argentina. Nas redes sociais, compartilhou a foto de um assado com amigos.
Ivan
O goleiro está aproveitando o inverno europeu na Suíça.
