Como está sendo planejada a segurança para a decisão do Inter contra o Bragantino

Beira-Rio deve receber quase 40 mil pessoas. Ricardo Duarte/S.C.Internacional

O jogo do Inter contra o Bragantino, neste domingo (7), válido pela última rodada do Brasileirão, e que decide a permanência dos gaúchos na Série A, é tratado como de alta complexidade, tanto pelos dirigentes colorados quanto pela própria Brigada Militar.

Somente na capital, aproximadamente 600 homens da Brigada Militar estarão envolvidos na operação de segurança do jogo, marcado para as 16h. A segurança privada contratada pelo próprio Inter também será reforçada. A ideia é contar com um efetivo igual ou superior ao que costuma ser utilizado em um dia de clássico Gre-Nal.

O Inter já garantiu a venda de mais de 20 mil ingressos para a partida diante do Bragantino. A projeção da direção é de um público em torno de 35 mil torcedores no confronto que pode garantir a permanência do Colorado na elite do futebol nacional.

Inter e Bragantino se enfrentam neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela última rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Abel Braga ocupa a 18ª colocação, com 41 pontos.