Como a saída de D'Alessandro impacta na possível permanência de Abel Braga no Inter

Relação entre Abel e D'Alessandro é de muita confiança. Ricardo Duarte / Divulgação,Inter

A quinta-feira (11) poderá ser decisiva para a continuidade de Abel Braga no Estádio Beira-Rio em 2026. No Rio de Janeiro, um encontro do ex-treinador com o presidente Alessandro Barcellos deverá ser crucial para que uma decisão seja tomada. Mas algo que parecia certo acabou se tornando uma das principais dúvidas para a próxima temporada.

A ideia inicial segue sendo a de que Abel Braga continue no clube após ser o treinador responsável pela permanência do Inter na Série A, porém a saída de D’Alessandro pode mudar os planos do ex-comandante. Pessoas próximas ao treinador aposentado, em contato com a reportagem de GZH, dizem que dificilmente Abel Braga aceitaria um cargo para 2026 sem o argentino. Outras garantem que ele ficou em dúvida sobre permanecer no clube.

Importante destacar que o retorno de Abel ao Estádio Beira-Rio, para salvar o Inter do rebaixamento, aconteceu justamente após um pedido especial de D'Alessandro. Ou seja, a relação de confiança entre os dois foi fundamental para que o profissional de 73 anos aceitasse treinar a equipe nos dois últimos jogos do Brasileirão.

Além de D’Alessandro, Abel também teve boa relação com André Mazzuco, diretor executivo demitido pelo Inter nesta semana. Outro a deixar o clube foi José Olavo Bisol, que ocupava o cargo de vice-presidente de futebol.