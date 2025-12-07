Com uma novidade, Inter está escalado para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão

O Inter está escalado para enfrentar o Bragantino pela última rodada do Brasileirão. A partida se inicia às 16h no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Em busca da vitória, para permanecer na elite, o técnico Abel Braga promoveu o retorno de Borré ao time titular, com Juninho no banco. Assim, o Colorado inicia com Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Borré.
No banco de reservas, ficam à disposição: Diego Esser, Clayton, Juninho, Alan Benítez, Alisson, Victor Gabriel, Richard, Bruno Henrique, Oscar Romero, Bruno Tabata, Ricardo Mathias e Carbonero.
Para escapar da Série B, o Inter precisa vencer e torcer por dois de quatro resultados paralelos. Os cenários são:
- Empate ou derrota do Vitória, que tem 42 pontos, para o São Paulo no Barradão
- Derrota do Fortaleza, que soma 43 pontos, para o Botafogo no Engenhão. Se empatar até o 2 a 2, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença. Se o empate for com mais gols, Inter precisará fazer um gol a mais. Exemplo: 3 a 3 exige que o Colorado faça três gols de diferença. Sendo assim, fica na frente no critério confronto direto
- Derrota do Ceará, com 43 pontos, para o Palmeiras no Castelão. Se empatar, é improvável que tire a desvantagem no saldo. Os cearenses têm saldo -4 e o Inter -15.
- Derrota do Santos, com 44 pontos, para o Cruzeiro, combinado a tirar uma desvantagem de sete gols de saldo.