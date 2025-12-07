Com uma novidade, Inter está escalado para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão

Borré volta ao time titular. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter está escalado para enfrentar o Bragantino pela última rodada do Brasileirão. A partida se inicia às 16h no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Em busca da vitória, para permanecer na elite, o técnico Abel Braga promoveu o retorno de Borré ao time titular, com Juninho no banco. Assim, o Colorado inicia com Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

No banco de reservas, ficam à disposição: Diego Esser, Clayton, Juninho, Alan Benítez, Alisson, Victor Gabriel, Richard, Bruno Henrique, Oscar Romero, Bruno Tabata, Ricardo Mathias e Carbonero.

Para escapar da Série B, o Inter precisa vencer e torcer por dois de quatro resultados paralelos. Os cenários são: