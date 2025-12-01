Com retorno, novato e desfalques, Inter chega a São Paulo para estreia de Abel Braga; veja os relacionados

Abel Braga comandará o Inter nas duas últimas rodadas do Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O jogo entre Inter e São Paulo tem ares de decisão para o Colorado. Não vale um título, como o da Libertadores de 2006, mas sim a permanência na Série A. Desta forma, a delegação chegou a São Paulo com dois dias de antecedência para mais tempo de concentração, foco no confronto e escapar da pressão da partida em Santos na estreia de Abel Braga. O elenco tem duas baixas, um retorno e um jovem a ser lapidado.

A chegada foi tranquila sem presença de nenhum torcedor. Mesmo assim, a Polícia Militar de São Paulo fez a escolta do aeroporto até o hotel nas cercanias do terminal. O desembarque ocorreu pelas 17h30min.

O clube já estimava a viagem com dois dias de antecedência para Guarulhos, mas a ideia foi reforçada com a mudança na comissão técnica. A ideia é aproximar os jogadores e recuperar a confiança, principal diagnóstico do mau momento.

Outra parte do roteiro é o treinamento no CT do Corinthians e viagem para o litoral paulista apenas na quarta-feira (3), dia da partida, após o café da manhã. A medida também alivia a pressão e evita foguetório pela torcida do Santos, adversário pela permanência na Série A.

Relacionados e projeção de time

Abel Braga foi um dos primeiros a descer do ônibus. O treinador, que já comandou dois treinos, demonstrava tranquilidade ao ingressar na área reservada do hotel. Ele estava acompanhado de Élio Carravetta e reencontrará Leomir Souza, fiel escudeiro, que se juntará em São Paulo à comissão técnica.

O técnico não tem Carbonero, suspenso, e Luis Otávio, volante que sentiu uma lesão no posterior da coxa esquerda. O jovem pode não atuar mais pela equipe pela negociação com o Orlando City.

Em compensação, Gustavo Prado volta depois de desfalcar o time contra o Vasco por entorse no tornozelo direito. Ele fica no banco. Outros dois retornos são: o volante Benjamin e o goleiro, de 18 anos, Filipe Sírio, relacionado pela primeira vez para pegar experiência.

O time deverá ser confirmado em treino fechado nesta terça-feira (2). Em esboço em Porto Alegre, Abel Braga indicou três zagueiros e três volantes.

A formação tende a ter: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

São Paulo e Inter se enfrentam, pela penúltima rodada do Brasileirão, nesta quarta, às 20h, na Vila Belmiro.

Confira os relacionados:

Goleiros: Rochet, Diego Esser e Filipe Sírio

Rochet, Diego Esser e Filipe Sírio Laterais: Alan Benitez, Braian Aguirre, Bernabei e Alisson

Alan Benitez, Braian Aguirre, Bernabei e Alisson Zagueiros: Vitão, Mercado, Juninho e Victor Gabriel

Vitão, Mercado, Juninho e Victor Gabriel Volantes: Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Richard, Benjamin e Bruno Henrique

Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Richard, Benjamin e Bruno Henrique Meias: Alan Patrick, Gustavo Prado, Bruno Tabata e Oscar Romero

Alan Patrick, Gustavo Prado, Bruno Tabata e Oscar Romero Atacantes: Vitinho, Rafael Borré e Ricardo Mathias