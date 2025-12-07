Com retorno e uma ausência, Inter divulga relacionados para jogo decisivo do Brasileirão

Carbonero deve ser opção durante o jogo. Ricardo Duarte / Divulgação,Inter

O Inter anunciou os jogadores relacionados para o duelo decisivo contra o Bragantino, neste domingo (7), às 16h, no Beira-Rio. O Colorado contará com um retorno importante para a partida que pode manter a equipe na elite do Brasileirão.

O atacante Carbonero, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna, mas não deve começar entre os titulares. A tendência é de que o colombiano seja opção para entrar durante o jogo.

O Inter também terá uma ausência. Gustavo Prado está fora da partida por conta de dores no tornozelo.

O provável time titular tem Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

Confira os relacionados do Inter

Goleiros: Rochet e Diego Esser

Zagueiros: Clayton Sampaio, Mercado, Juninho, Victor Gabriel e Vitão

Laterais: Alan Benitez, Alisson, Bernabei, Aguirre e Bruno Gomes

Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Richard e Thiago Maia

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata e Oscar Romero

Atacantes: Borré, Carbonero, Ricardo Mathias e Vitinho