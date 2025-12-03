Com novo esquema tático, Inter está definido para enfrentar o São Paulo; confira a escalação

Abel Braga está em sua oitava passagem pelo Inter. Inter / Divulgação

Um novo esquema é a grande novidade de Abel Braga para a sua primeira partida pelo Inter no retorno ao clube. Nesta quarta-feira (3), a equipe enfrenta o São Paulo, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Brasileirão. Uma vitória pode tirar o Colorado da zona de rebaixamento.

Contratado para recuperar a confiança do elenco, Abel tratou de fazer uma mudança considerável em relação ao time que entrava em campo sob o comando de Ramón e Emiliano Díaz. Em Santos, a escalação terá como base o esquema 3-6-1.

Na linha defensiva, Mercado e Vitão seguem entre os titulares e ganham a parceria de Juninho. No meio de campo, o trio de volantes tem Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodríguez. Alan Patrick tem mais liberdade à frente, enquanto Bernabei e Aguirre completam o setor nas alas.

O jogador mais avançado será Vitinho, com Ricardo Mathias e Borré no banco de reservas. Já no gol, Rochet continua titular. Entre os suplentes, o jovem da base Diego Esser fica como opção.

Contra o São Paulo, o Inter terá em campo: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

No banco de reservas estão Diego Esser, Alan Benítez, Alisson, Victor Gabriel, Richard, Benjamin, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Bruno Tabata, Oscar Romero, Borré e Ricardo Mathias.