Com nova iluminação, economia recorde e obras no Gigantinho, Inter apresenta balanço de reformas no Beira-Rio

O Inter apresentou um resumo da modernização do complexo Beira-Rio. Foram mudanças em infraestrutura no estádio, no Gigantinho e nas demais áreas, que alteraram o aspecto operacional e a sustentabilidade, mudando também a experiência do torcedor.
Entre as melhorias está a substituição completa da iluminação do Beira-Rio. Foram instaladas luminárias LED, que entregam mais de 3 mil lux, superando as exigências da Fifa para jogos internacionais. O novo sistema permite uma economia energética superior a 70% em relação ao anterior. Com isso, foi possível obter recursos para viabilizar a troca integral dos telões.
Também foi implementada uma nova iluminação cênica, projetada para eventos e ativações comerciais. O sistema de som do Beira-Rio também foi incrementado, e a finalização desse processo está prevista para o primeiro semestre de 2026.
O clube investiu em tecnologia aplicada à gestão. Em 2025, foi usado um sistema de gestão de custos para os jogos no Beira-Rio, que elevou o nível de acuracidade para mais de 99%, permitindo controle financeiro mais eficiente, tornando os custos de abertura do estádio um dos mais baixos do Brasil, com uma redução de 24% em relação a 2024.
Biometria facial
A biometria facial tornou o processo de entrada mais ágil e seguro para os torcedores, além de combater a atividade de cambistas em dias de jogo.
No Gigantinho, 100% dos projetos foram concluídos, e a fase de demolição foi finalizada. A reforma estrutural mais complexa, que inclui o telhado e a substituição integral das telhas, está em andamento dentro do cronograma e do orçamento previstos. O ginásio terá mudanças em climatização e acústica.
— Nosso objetivo é garantir que a infraestrutura do clube seja moderna, segura e sustentável. Quisemos proporcionar eficiência operacional, reduzir custos de manutenção e oferecer ao torcedor uma experiência de altíssimo nível — explica Gabriel Nunes, Vice-Presidente de Patrimônio do Inter.
Copa do Mundo Feminina
O Beira-Rio foi oficializado como uma das sedes da Copa do Mundo Feminina 2027. Com isso, o Inter se torna o único clube brasileiro a sediar as três Copas realizadas no país:
— O trabalho de modernização integra tecnologia, logística e gestão de eventos para que o clube ofereça qualidade e conforto em cada detalhe. Queremos que torcedores, atletas e visitantes possam usufruir de espaços funcionais, preparados e completos em todos os aspectos — completa Rodrigo Lucca, Diretor Executivo de Operações, Patrimônio e Inovação do Inter.