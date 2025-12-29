Com nova iluminação, economia recorde e obras no Gigantinho, Inter apresenta balanço de reformas no Beira-Rio

Beira-Rio recebeu obras e mudanças tecnológicas em 2025 Filipe Maciel, Inter / Divulgação

O Inter apresentou um resumo da modernização do complexo Beira-Rio. Foram mudanças em infraestrutura no estádio, no Gigantinho e nas demais áreas, que alteraram o aspecto operacional e a sustentabilidade, mudando também a experiência do torcedor.

Entre as melhorias está a substituição completa da iluminação do Beira-Rio. Foram instaladas luminárias LED, que entregam mais de 3 mil lux, superando as exigências da Fifa para jogos internacionais. O novo sistema permite uma economia energética superior a 70% em relação ao anterior. Com isso, foi possível obter recursos para viabilizar a troca integral dos telões.

Também foi implementada uma nova iluminação cênica, projetada para eventos e ativações comerciais. O sistema de som do Beira-Rio também foi incrementado, e a finalização desse processo está prevista para o primeiro semestre de 2026.

O clube investiu em tecnologia aplicada à gestão. Em 2025, foi usado um sistema de gestão de custos para os jogos no Beira-Rio, que elevou o nível de acuracidade para mais de 99%, permitindo controle financeiro mais eficiente, tornando os custos de abertura do estádio um dos mais baixos do Brasil, com uma redução de 24% em relação a 2024.

Biometria facial

A biometria facial tornou o processo de entrada mais ágil e seguro para os torcedores, além de combater a atividade de cambistas em dias de jogo.

No Gigantinho, 100% dos projetos foram concluídos, e a fase de demolição foi finalizada. A reforma estrutural mais complexa, que inclui o telhado e a substituição integral das telhas, está em andamento dentro do cronograma e do orçamento previstos. O ginásio terá mudanças em climatização e acústica.

— Nosso objetivo é garantir que a infraestrutura do clube seja moderna, segura e sustentável. Quisemos proporcionar eficiência operacional, reduzir custos de manutenção e oferecer ao torcedor uma experiência de altíssimo nível — explica Gabriel Nunes, Vice-Presidente de Patrimônio do Inter.

Copa do Mundo Feminina

O Beira-Rio foi oficializado como uma das sedes da Copa do Mundo Feminina 2027. Com isso, o Inter se torna o único clube brasileiro a sediar as três Copas realizadas no país: