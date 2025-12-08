Cinco técnicos para o Inter buscar para a temporada 2026

Odair Hellmann é uma das opções para comandar o Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Com a saída de Abel Braga do comando da equipe, o Inter inicia o planejamento para a temporada de 2026 em busca de um novo treinador.

Zero Hora listou cinco nomes que podem assumir o comando da equipe a partir de janeiro. Confira:

Odair Hellmann

Odair subiu com o Furacão. José Tramontin / athletico.com.br/Divulgação

O técnico catarinense vem de uma campanha de acesso com o Athletico-PR. O time do Paraná corria risco de rebaixamento para a Série C, mas se recuperou e subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro.

Odair é um técnico que conhece o Inter e o futebol gaúcho. Comandou o Colorado entre 2017 e 2019.

Thiago Carpini

Carpini deixou o Juventude no fim do ano. Porthus Junior / Agencia RBS

Encerrou o seu contrato com o Juventude no fim da temporada. Está livre no mercado e já teve seu nome ligado ao Inter em outras ocasiões. Aos 41 anos, já fez boas campanhas com o time de Caxias do Sul e no Vitória. Existe a chance dele ter um ano sabático para estudar. Porém, Carpini será um dos treinadores mais visados na janela.

Mozart

Mozart subiu da Série B para a A nos dois últimos anos. Pedro Zacchi / Mirassol FC

Técnico da nova geração, foi campeão da Série B com o Coritiba em 2025. Fez uma campanha defensiva consistente, com apenas 23 gols sofridos em toda a competição. Já havia subido o Mirassol em 2024, quando também deixou o trabalho após o fim da temporada.

Vítor Pereira

Português estava treinando o Wolverhampton. DARREN STAPLES / AFP

Ex-treinador de Corinthians e Flamengo, o português estava treinando o Wolverhampton, da Premier League. Pereira acabou demitido pelo desempenho, mas teve bons momentos por lá, assim como no Brasil, apesar de polêmicas extracampo.

Diego Alonso

Diego Alonso treinou o Uruguai na Copa do Mundo de 2022. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O uruguaio de 50 anos está sem clube desde outubro de 2024. Alonso teve passagens recentes na seleção uruguaia — na Copa do Mundo de 2022 —, no Sevilla e no Panathinaikos, da Grécia. Seus principais trabalhos, no entanto, foram no futebol mexicano, por Pachuca e Monterrey, com taças levantadas.