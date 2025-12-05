Cinco santistas são encaminhados ao presídio de Itapema após emboscada a ônibus da torcida do Inter

Pelo menos 200 torcedores estiveram envolvidos no ataque. Mateus Castro / NSC TV

Cinco torcedores dos Santos seguem presos nesta sexta-feira (5) após participarem do ataque a um ônibus com torcedores do Inter, quinta-feira (4), na BR-101, em Itapema-SC.

A Polícia Civil catarinense afirmou que os santistas foram detidos por roubo. Eles estavam na posse de objetos pertencentes a torcida colorada — como roupas, instrumentos e bandeiras — e já foram encaminhados ao presídio de Itapema.

Seis feridos

Os outros cinco santistas foram liberados na delegacia. Dois torcedores do Inter também foram levados mas apenas para prestar depoimento como testemunhas.

Pelo menos seis colorados tiveram ferimentos, mas não precisaram ser hospitalizados. O Inter disponibilizou um ônibus para que os torcedores retornassem para Porto Alegre.

A Polícia Civil de Santa Catarina instaurou um inquérito para apurar a embocada.

Como foi o ataque

O ônibus com torcedores do Inter voltava de São Paulo quando foi atacado por um grupo de torcedores do Santos, que retornava de Caxias do Sul, na manhã de quinta-feira (4), na BR-101, altura do km 148, em Itapema. Os santistas usaram pedras e pedaços de pau para depredar o veículo colorado.

