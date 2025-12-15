Cinco jogadores que merecem mais chances no Inter em 2026 

Inter inicia 2026 com a disputa do Gauchão. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O ano de 2026 se inicia para o Inter com a disputa do Gauchão. A competição estadual começa em 10 de janeiro e a expectativa é que o Colorado entre em campo com um time formado por guris da base.

O presidente Alessandro Barcellos afirmou, em entrevista coletiva, que os meninos do elenco sub-20 iniciarão o Estadual. Isso pode fazer com que alguns nomes se destaquem e ganhem espaço para o decorrer da temporada.

Zero Hora listou cinco nomes que já estrearam pelo profissional e merecem mais chances no Inter em 2026. Confira abaixo.

Alisson

Alisson é formado no Celeiro de Ases. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Com 17 anos, o lateral-esquerdo chegou a estrear pelo profissional do Inter. Formado no Celeiro de Ases, Alisson esteve em campo no duelo contra o Bahia, pela 14ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, porém, foi expulso e depois não voltou a receber oportunidades.

Natural de Porto Alegre, chegou ao Colorado em 2016 — à época, com oito anos. Em 2025, foi destaque pela categoria sub-17, com 33 jogos e três gols.

Gustavo Prado

Gustavo Prado foi contratado pelo Inter em 2023. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O meia de 20 anos vem recebendo oportunidades no time principal há duas temporadas. No entanto, mesmo assim, parte da torcida entende que Gustavo Prado merecia mais espaço. Em 2025, foram 27 jogos e dois gols.

Com 1m79cm, o meio-campista nasceu no Rio de Janeiro e iniciou a carreira no Madureira, com o futsal. Apenas em 2023, após chamar a atenção na Copa São Paulo com a camisa da Ferroviária, foi contratado pelo Colorado.

Raykkonen

Raykkonen tem 17 anos e atua como centroavante. Renan Mattos / Agencia RBS

Raykkonen tem 17 anos e atua como centroavante. Em 2025, foi apresentado à torcida colorada na vitória sobre o Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil. Naquele momento, chegou a marcar um gol, que foi anulado pela arbitragem.

O paraense pertence ao Goiás, mas está emprestado ao Inter (até 31 de janeiro). Agora, há indefinição sobre a extensão do empréstimo. Se isso acontecer, pode receber mais chances com o futuro técnico.

Ricardo Mathias

Ricardo Mathias tem 19 anos e 1m92cm de altura. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Com a má fase de Rafael Borré, o guri começou a ser pedido no time titular. Assim, recebeu 29 oportunidades e marcou seis gols pelo principal do Inter em 2025.

Promessa do Celeiro de Ases, Ricardo Mathias tem 19 anos e 1m92cm de altura. Natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, chegou ao Inter no começo de 2022 vindo da Ferroviária, de Araraquara, após ter sido destaque no Paulistão sub-15.

Victor Gabriel

Victor Gabriel tem 21 anos. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Destaque do Inter na disputa do Gauchão, o zagueiro Victor Gabriel recebeu as primeiras chances com o técnico Roger Machado. Em sua amostragem inicial, diante do Guarany-Ba, já marcou gol com a camisa colorada. A sequência de boas atuações fez com que fosse eleito um dos melhores zagueiros do Gauchão na seleção da FGF.

No decorrer da temporada, porém, foi perdendo espaço. Sua última partida foi diante do Fluminense, em 25 de outubro, pelo Brasileirão.