Cinco jogadores que já trabalharam com Pezzolano e podem ser buscados pelo Inter

Federico Pereira é companheiro de equipe de Bruno Mendez, ex-Inter. @tolucafc / Instagram/Reprodução

Paulo Pezzolano foi apresentado como novo técnico do Inter e já começou a planejar o 2026 do clube. Uma das primeiras tarefas que terá no clube será avaliar o grupo de jogadores, assim como as carências no elenco, que poderão ser supridas a partir da ação da equipe no mercado de transferências.

Com base nos trabalhos anteriores, cada treinador costuma ter jogadores de confiança, ou seja, atletas que já trabalhou e sabe que pode indicar para outras equipes. Neste cenário, existe a possibilidade de Pezzolano recomendar jogadores que já foram comandados por ele.

Portanto, Zero Hora lista cinco atletas que já estiveram sob o comando de Paulo Pezzolano que o Inter pode buscar em 2026.

Bruno Rodrigues

Atacante foi procurado pelo Inter em 2023, mas fechou com o Palmeiras, na época. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

Aos 28 anos, o jogador está no Palmeiras, mas vive um momento conturbado em São Paulo. Após destaque no Cruzeiro, na Série B, o atacante foi comprado pelo Palmeiras. Contudo, enfrentou lesões graves e só disputou 13 jogos em dois anos. Além disso, nos últimos dias, o atleta foi flagrado em um torneio amador em sua cidade natal, o que não foi bem visto internamente. Nas redes sociais, ele pediu desculpas.

O jogador trabalhou com Pezzolano entre 2022 e 2023. No primeiro ano participou da conquista da Série B. Depois, foi um dos destaques da equipe no retorno à Série A, com oito gols e quatro assistências em 35 jogos disputados no ano.

Leia Mais Atacante do Palmeiras desperta interesse do Inter

Lucas Rosa

Lucas Rosa está no Ajax desde o começo de 2025. Ajax / Divulgação

O lateral-direito de 25 anos foi jogador de Pezzolano no Real Valladolid, durante a passagem do técnico entre 2023 e 2024. Atualmente, o atleta defende o Ajax e foi comprado pelo clube holandês no começo do ano, o que pode dificultar uma negociação.

Nesta temporada, o jogador tem alternado entre a titularidade e o banco de reservas. Com o técnico uruguaio, disputou 58 jogos entre primeira e segunda divisão espanhola, marcou um gol e deu duas assistências.

Neto Moura

JP Pinheiro / Mirassol/Divulgação

O volante foi treinado por Pezzolano na Série B de 2022 pelo Cruzeiro, mas no ano seguinte foi emprestado ao Mirassol. Desde então, participou de acessos pelo time paulista até participar da histórica campanha do clube na primeira divisão deste ano. Ele disputou 34 dos 38 jogos da competição, sendo titular na maioria deles, e marcou um gol, justamente contra o Inter.

Aos 29 anos, ele é um dos pilares do time, o que pode dificultar uma negociação por empréstimo. Como tem contrato até o fim de 2026, o Inter pode fazer uma oferta de compra ou tentar um pré-contrato na metade do ano para contratá-lo.

Federico Pereira

Pereira (à direita) é companheiro de Bruno Mendez, ex-Inter, no Toluca. @tolucafc / Instagram/Reprodução

O zagueiro de 25 anos teve apenas quatro partidas com Paulo Pezzolano, no Liverpool, do Uruguai, em 2019. Desde então, firmou-se no futebol do país e se transferiu para o Toluca, do México, no começo de 2024.

Neste mês, o uruguaio foi titular na conquista do Torneio Apertura do Campeonato Mexicano. Com contrato até a metade de 2028 e peça importante da equipe, uma eventual negociação teria de ser nos moldes de compra.

Lucas Olaza

Olaza (à esquerda), defende o Krasnodar, da Rússia. @fckrasnodar / Instagram/Reprodução

Aos 31 anos, o lateral-esquerdo defende o Krasnodar, da Rússia, e soma convocações recentes para a seleção uruguaia. Ele trabalhou com Pezzolano em 2023, mas disputou apenas cinco partidas pelo Valladolid no período.

Com contrato até a metade de 2026, o atleta já pode assinar um pré-contrato. Vale destacar que Inter terminou o ano com apenas um jogador na posição, Bernabei, e busca uma alternativa ao argentino.