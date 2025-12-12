Livre no mercado, Júlio Rondinelli foi peça central na formação dos elencos das últimas três temporadas do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Com a saída de André Mazzuco, o Inter mira um novo diretor executivo para a próxima temporada. O profissional estava no cargo desde agosto de 2024.

Assim, cabe ao presidente Alessandro Barcellos definir quem será o novo diretor executivo, que trabalhará na formação do elenco para 2026.

Pensando nisso, Zero Hora elencou cinco profissionais que podem ser contratados pelo Inter para a função. Veja a lista abaixo.

Cinco executivos de futebol que podem ser contratados pelo Inter

Fabinho Soldado

Profissional está no Corinthians desde 2024. Rodrigo Coca / Agência Corinthians / Divulgação

Campeão da América e do Mundo em 2006 pelo Inter, o ex-jogador atua como diretor executivo do Corinthians desde o ano passado.

Desde que se aposentou, em 2009, trabalhou em Bonsucesso, Bangu, Anápolis e Tupi, até chegar ao Flamengo, onde ficou entre entre 2017 e 2023, como gerente de futebol. Teve destaque na contratação de Depay no clube paulista. Trazê-lo não será uma missão fácil para o Colorado, já que o profissional segue no Timão.

Italo Rodrigues

Chegou ao Criciúma em março deste ano, participando da reformulação no elenco Carvoeiro para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Logo no início do trabalho, Ítalo trouxe o técnico Eduardo Baptista para a vaga de Zé Ricardo, demitido na 6ª rodada da segundona. Nesta quinta-feira (11), se despediu do clube e está livre no mercado. Ele ainda soma passagens por Náutico, CSA, Paysandu e Vitória.

Júlio Rondinelli

Recém desligado do Juventude, o profissional está livre no mercado. Contratado pelo clube da Serra em abril de 2023, Rondinelli foi peça central na formação dos elencos das últimas três temporadas.

Nesse período, o Ju foi vice da Série B, se manteve na elite do futebol brasileiro por uma temporada e também conquistou o vice gaúcho em 2024. Conforme comunicado do clube, o trabalho de Rondinelli teve "impacto direto na consolidação de um ciclo de resultados importantes dentro e fora de campo".

Jorge Macedo

Profissional foi dirigente do Inter até 2018. Félix Zucco / Agencia RBS

Um velho conhecido pode ser uma alternativa ao Colorado. Com mais de duas décadas de trabalho no Inter, entre o final da década de 1990 e 2018, o dirigente também acumula passagens por Avaí, Vitória e Ceará.

Desde 2024, está na Ferroviária, que não escapou do rebaixamento na Série B em 2025. Por isso, é provável que ele não siga no clube paulista.

Felipe Albuquerque

Tem no currículo passagens por Barra-SC, Sport, Vila Nova e, recentemente, Paysandu, onde conquistou dois títulos neste ano: Copa Verde e Super Copa Grão Pará. De lá, rumou para o Botafogo-PB, mas ficou apenas um mês no clube que sofreu com má fase na Série C. Está livre no mercado.