Cinco centroavantes para o Inter contratar em 2026

Em um ano em que o Inter escapou do rebaixamento apenas na última rodada do Brasileirão, o baixo rendimento no ataque irritou o torcedor, principalmente no segundo semestre. Durante o ano, nenhum jogador se firmou como centroavante da equipe, o que provocou até escalações sem uma referência no setor.
Borré deixou a desejar e foi vaiado em diferentes partidas. Enner Valencia também perdeu prestígio e foi negociado com o Pachuca, do México. As expectativas caíram em cima do jovem Ricardo Mathias, que fez gols importantes, mas ainda não é a solução dos problemas colorados.
Para 2026, o Inter tende buscar um centroavante para ser mais uma opção no elenco. Ao que tudo indica, a busca deve priorizar um atleta com status de titularidade, justamente para aumentar a concorrência entre os jogadores que já estão no grupo colorado.
Em função de não ter um grande poder de investimento no momento, o mais provável é que o clube busque atletas que não custem tanto aos cofres, evitando negociações de altos valores. A partir disso, Zero Hora lista cinco centroavantes que o Inter pode buscar para 2026.
Pedro Raul
Gaúcho de Porto Alegre, o jogador disputou o Brasileirão pelo Ceará, emprestado pelo Corinthians, e foi o destaque do clube nordestino com 11 gols marcados em 34 jogos. O nome tem sido ventilado no bastidor colorado desde o fim do Campeonato Brasileiro, que terminou com os cearenses rebaixados.
Aos 29 anos, Pedro Raul tem contrato com o Timão até 2028 e pode ser negociado novamente, inclusive por empréstimo, o que não pesaria tanto nos cofres do Inter. Com 1m93cm, o jogador tem boa presença de área e costuma ser perigoso na bola aérea.
Eduardo Sasha
Velho conhecido da torcida, o atacante foi formado na base colorada e esteve vinculado ao Inter até 2018. Por mais que não seja o clássico centroavante, tendo mais mobilidade dentro de campo, o atleta foi por algumas vezes a referência do ataque do Bragantino, clube que defende desde 2023.
Com contrato até o fim de 2026 com os paulistas, a tendência é de que Eduardo Sasha deixe o clube. O jogador tem 33 anos e terminou o Brasileirão deste ano com oito gols e três assistências em 33 jogos.
Brenner
Assim como Sasha, Brenner é mais móvel no ataque, podendo também atuar como segundo atacante. Nesta temporada, o atacante esteve emprestado ao Cincinnati, dos Estados Unidos, pela Udinese, clube em que possui contrato até 2028.
No futebol italiano, Brenner não conseguiu se firmar e acabou tendo duas passagens no futebol norte-americano, na mesma equipe. Na primeira delas, marcou 18 gols em 31 jogos, enquanto na segunda fez seis em 10 partidas.
Aos 25 anos, o jogador não é barato para os padrões de investimento do Inter. Uma negociação por empréstimo pode ser o melhor caminho.
Claudio Spinelli
Aos 28 anos, o centroavante argentino teve a temporada mais goleadora de sua carreira, em 2025, no Independiente del Valle. Foram 28 gols e duas assistências em 49 partidas disputadas. O número, por exemplo, é maior do que a soma dos gols dos três "camisas 9" do Inter em 2025.
Com contrato até 2027, o jogador só deve sair em caso de compra por outro time. Apesar de valorizado, o fato de atuar no futebol equatoriano não deve elevar muito o valor da negociação. O que pode dificultar para o Inter é uma eventual concorrência de outras equipes, já que o atacante vive boa temporada.
Spinelli tem características mais alinhadas a um centroavante clássico. Com boa presença de área, o jogador costuma definir as jogadas com poucos toques, sendo efetivo tanto pelo alto quanto por baixo.
Gabigol
Aos 29 anos, o jogador chegou ao Cruzeiro nesta temporada como a grande contratação para 2025. Mesmo assim, foi ofuscado pelo artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge, e não deve seguir no clube em 2025, segundo o UOL. Por ter contrato até dezembro de 2028, um empréstimo ou uma eventual rescisão amigável entre o atleta e o clube mineiro seriam o melhor caminho para o Inter.
Por mais que Gabigol seja um jogador polêmico, é inegável que o atacante tem uma carreira consolidada no futebol brasileiro, principalmente no Flamengo, clube em que foi campeão da Libertadores duas vezes e do Brasileirão, também em duas oportunidades.
O alto salário pode ser um fator que dificulte um eventual contato do Inter. Nos últimos dias, o Santos surgiu como um interessado no atleta.
