Cinco centroavantes para o Inter contratar em 2026

Gabigol deve deixar o Cruzeiro e pode ser uma opção para o Inter. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Em um ano em que o Inter escapou do rebaixamento apenas na última rodada do Brasileirão, o baixo rendimento no ataque irritou o torcedor, principalmente no segundo semestre. Durante o ano, nenhum jogador se firmou como centroavante da equipe, o que provocou até escalações sem uma referência no setor.

Borré deixou a desejar e foi vaiado em diferentes partidas. Enner Valencia também perdeu prestígio e foi negociado com o Pachuca, do México. As expectativas caíram em cima do jovem Ricardo Mathias, que fez gols importantes, mas ainda não é a solução dos problemas colorados.

Para 2026, o Inter tende buscar um centroavante para ser mais uma opção no elenco. Ao que tudo indica, a busca deve priorizar um atleta com status de titularidade, justamente para aumentar a concorrência entre os jogadores que já estão no grupo colorado.

Em função de não ter um grande poder de investimento no momento, o mais provável é que o clube busque atletas que não custem tanto aos cofres, evitando negociações de altos valores. A partir disso, Zero Hora lista cinco centroavantes que o Inter pode buscar para 2026.

Pedro Raul

Centroavante defendeu o Ceará em 2025, mas não seguirá no clube na próxima temporada. Felipe Santos / Ceará/Divulgação

Gaúcho de Porto Alegre, o jogador disputou o Brasileirão pelo Ceará, emprestado pelo Corinthians, e foi o destaque do clube nordestino com 11 gols marcados em 34 jogos. O nome tem sido ventilado no bastidor colorado desde o fim do Campeonato Brasileiro, que terminou com os cearenses rebaixados.

Aos 29 anos, Pedro Raul tem contrato com o Timão até 2028 e pode ser negociado novamente, inclusive por empréstimo, o que não pesaria tanto nos cofres do Inter. Com 1m93cm, o jogador tem boa presença de área e costuma ser perigoso na bola aérea.

Eduardo Sasha

Sasha tem sido um dos destaques do Bragantino nas últimas temporadas. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Velho conhecido da torcida, o atacante foi formado na base colorada e esteve vinculado ao Inter até 2018. Por mais que não seja o clássico centroavante, tendo mais mobilidade dentro de campo, o atleta foi por algumas vezes a referência do ataque do Bragantino, clube que defende desde 2023.

Com contrato até o fim de 2026 com os paulistas, a tendência é de que Eduardo Sasha deixe o clube. O jogador tem 33 anos e terminou o Brasileirão deste ano com oito gols e três assistências em 33 jogos.

Brenner

Jogador estava emprestado ao Cincinnati, dos Estados Unidos. @fccincinnati / Instagram/Reprodução

Assim como Sasha, Brenner é mais móvel no ataque, podendo também atuar como segundo atacante. Nesta temporada, o atacante esteve emprestado ao Cincinnati, dos Estados Unidos, pela Udinese, clube em que possui contrato até 2028.

No futebol italiano, Brenner não conseguiu se firmar e acabou tendo duas passagens no futebol norte-americano, na mesma equipe. Na primeira delas, marcou 18 gols em 31 jogos, enquanto na segunda fez seis em 10 partidas.

Aos 25 anos, o jogador não é barato para os padrões de investimento do Inter. Uma negociação por empréstimo pode ser o melhor caminho.

Claudio Spinelli

Spinelli foi campeão equatoriano com o Independiente del Valle. @independientedelvalle / Instagram/Reprodução

Aos 28 anos, o centroavante argentino teve a temporada mais goleadora de sua carreira, em 2025, no Independiente del Valle. Foram 28 gols e duas assistências em 49 partidas disputadas. O número, por exemplo, é maior do que a soma dos gols dos três "camisas 9" do Inter em 2025.

Com contrato até 2027, o jogador só deve sair em caso de compra por outro time. Apesar de valorizado, o fato de atuar no futebol equatoriano não deve elevar muito o valor da negociação. O que pode dificultar para o Inter é uma eventual concorrência de outras equipes, já que o atacante vive boa temporada.

Spinelli tem características mais alinhadas a um centroavante clássico. Com boa presença de área, o jogador costuma definir as jogadas com poucos toques, sendo efetivo tanto pelo alto quanto por baixo.

Gabigol

Jogador não deve permanecer no Cruzeiro após errar pênalti decisivo na Copa do Brasil. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

Aos 29 anos, o jogador chegou ao Cruzeiro nesta temporada como a grande contratação para 2025. Mesmo assim, foi ofuscado pelo artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge, e não deve seguir no clube em 2025, segundo o UOL. Por ter contrato até dezembro de 2028, um empréstimo ou uma eventual rescisão amigável entre o atleta e o clube mineiro seriam o melhor caminho para o Inter.

Por mais que Gabigol seja um jogador polêmico, é inegável que o atacante tem uma carreira consolidada no futebol brasileiro, principalmente no Flamengo, clube em que foi campeão da Libertadores duas vezes e do Brasileirão, também em duas oportunidades.

O alto salário pode ser um fator que dificulte um eventual contato do Inter. Nos últimos dias, o Santos surgiu como um interessado no atleta.