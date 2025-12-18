Cinco atacantes de lado para o Inter contratar em 2026

Hinestroza jogou contra o Inter em 2025 e já recebeu propostas de outros clubes. Jaime SALDARRIAGA / AFP

O 2025 do Inter quase foi manchado pelo segundo rebaixamento da história do clube, evitado na última rodada do Brasileirão. Para o próximo ano, o Colorado deve fazer uma reformulação no elenco, incluindo no setor do ataque, que deixou a desejar nesta temporada.

Pelos lados do campo, o setor ofensivo do Inter teve Vitinho e Carbonero em 2025. O colombiano veio emprestado pelo Racing com passe fixado, e o Colorado avançou pela compra do atleta. Com o jogador no Beira-Rio ou não, o fato é que o clube deve buscar pontas para a próxima temporada.

Em função de não ter um grande poder de investimento no momento, o mais provável é que o Inter busque atletas que não custem tanto aos cofres, evitando negociações de altos valores. A partir disso, Zero Hora lista cinco atacantes de lado que o clube pode buscar para 2026.

Galeano

Paraguaio foi um dos poucos jogadores que teve destaque no Ceará nesta temporada. Gabriel Silva / Ceará SC / Divulgação

O paraguaio de 25 anos foi um dos destaques do Ceará no Brasileirão, marcando sete gols e dando três assistências em 38 rodadas da competição. O jogador estava emprestado ao Vozão pelo Cerro Porteño, e não seguirá no clube nordestino em 2026 para a disputa da Série B.

Nesta temporada, ele atuou com mais frequência no lado direito, mas também teve oportunidades mais centralizado, como segundo atacante. Caso tenha interesse no atleta, o Inter pode tentar a compra ou um novo empréstimo com o Cerro Porteño.

Villalba

Atacante do Nacional é cobiçado pelo Botafogo. Nacional / Divulgação

Foi um jogador que chamou a atenção do torcedor colorado nos jogos contra o Nacional, na fase de grupos da Libertadores deste ano. Lucas Villalba tem 24 anos e costuma jogar no lado direito. A velocidade é sua principal característica e causou pesadelos na defesa do Inter no empate em 3 a 3, no Beira-Rio.

Com quatro gols e sete assistências em 42 jogos no ano, o uruguaio tem negociações com o Botafogo, conforme o ge.globo, que estaria disposto a pagar US$ 3 milhões (R$ 16,3 milhões na cotação atual). Portanto, para contar com o atleta, o Inter precisaria superar tal concorrência.

Negueba

Atacante foi um dos principais nomes do Mirassol em 2025. JP Pinheiro / Mirassol/Divulgação

Aos 26 anos, o jogador viveu a melhor temporada da carreira neste ano. Pelo Mirassol, marcou sete gols e deu três assistências em 33 partidas, na histórica campanha do clube do interior paulista. Na equipe desde 2022, o jogador é o recordista em partidas na história do clube e pode atuar nos dois lados do ataque.

Com contrato até dezembro de 2027, o atacante é titular do time treinado por Rafael Guanaes, o que pode dificultar a sua saída. Uma oferta de compra pode ser o único caminho do Inter, caso tenha interesse no jogador.

Bryan Ramírez

Ramírez foi titular da equipe equatoriana nesta temporada. @ldu_oficial / Instagram / Reprodução

O jogador foi um dos principais nomes da LDU na temporada, que teve o clube treinado por Tiago Nunes chegando às semifinais da Libertadores. Em 48 jogos pela equipe no ano, Ramírez marcou sete gols e deu seis assistências.

Além da velocidade, o jogador conta com a versatilidade como uma de suas qualidades. Ele atua nos lados do ataque, mas também disputou algumas partidas como ala, chegando até a recuar para fazer a lateral esquerda.

Em agosto, o Ceará fez uma proposta de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,77 milhões) pelo jogador, segundo o ge.globo, mas não fechou com o atleta em função da forma de pagamento. Este pode ser um valor a ser investido, caso o Inter queira contratar o ponta equatoriano.

Hinestroza

Hinestroza é um dos principais jogadores do Atlético Nacional. @nacionaloficial / Reprodução / Instagram

Foi um jogador desejado por alguns clubes brasileiros durante 2025. O desempenho pelo Atlético Nacional na Libertadores, inclusive jogando contra o Inter na fase de grupos, rendeu elogios dos torcedores brasileiros. O estilo veloz e driblador é o diferencial do atleta, que tem contrato até 2028 com o clube colombiano.

Aos 23 anos, o jovem é peça importante na equipe e só deve sair em caso de transferência em definitivo. Na metade do ano, o Atlético Nacional pediu US$ 8 milhões (R$ 44,3 milhões) para negociá-lo com Botafogo ou Fluminense, segundo o ge.globo. O valor é alto para os padrões colorados, mas pode ter diminuído em função da queda de rendimento do atleta no segundo semestre deste ano.

Nesta quarta-feira (17), a imprensa argentina informou que o Boca Juniors fez uma proposta pelo atleta.