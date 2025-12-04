Chance de rebaixamento do Inter quase dobra após derrota para o São Paulo; confira

Inter vai para a última rodada na 18ª colocação. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

O segundo rebaixamento da história do Inter está cada vez mais próximo. A derrota para o São Paulo por 3 a 0, nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada do Brasileirão, manteve o time na zona de rebaixamento e aumentou as chances de queda para a Série B.

Antes da bola rolar, o Inter dependia apenas dele nas duas últimas rodadas, já que duas vitórias bastavam. Naquele momento, na 17ª colocação, o clube tinha 40,8% de chances de cair para a segunda divisão. Agora, o número disparou.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Inter tem 78,3% de probabilidade de ser rebaixado. Além da derrota, o índice aumentou com as vitórias de Fortaleza sobre o Corinthians e do Santos sobre o Juventude.

O clube está na 18ª colocação com 41 pontos e tem dois pontos de diferença para o primeiro clube fora do Z-4, o Fortaleza. Para seguir na Série A, terá de torcer para que Ceará e Fortaleza não pontuem e para que o Vitória não vença o seu jogo. Além disso, precisará do mais complicado: vencer o Bragantino, no Beira-Rio.

Últimos jogos dos adversários do Inter na luta contra o rebaixamento

Domingo (7)

16h

Ceará x Palmeiras

Santos x Cruzeiro

Vitória x São Paulo

Botafogo x Fortaleza

Inter x Bragantino