Chance de rebaixamento do Inter dispara após resultados da 36ª rodada

Colorado foi goleado por 5 a 1 pelo Vasco. DHAVID NORMANDO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

A derrota do Inter para o Vasco com a combinação de resultados paralelos do Brasileirão fez com que as chances de rebaixamento do Colorado aumentassem após o término da 36ª rodada do campeonato.

Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passadas 36 partidas, o Colorado neste momento tem 40,8% de chances de jogar a Segunda Divisão em 2026. Comparado ao percentual após o empate com o Santos, o número disparou — era de 6,5%.

O Inter ainda tem duas partidas pelo Brasileirão. Uma fora de casa e a outra no Beira-Rio. Primeiro, enfrenta o São Paulo, no Morumbi. O último será em casa, contra o Bragantino.