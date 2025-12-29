Centroavante da base do Inter que marcou 30 gols na temporada sonha com chance no time principal

Nathan Bizotto / Inter,Divulgação

O Inter abre o Gauchão com uma mescla de jogadores do grupo principal e algumas das principais promessas do clube. João Bezerra está entre as apostas para tentar realizar o sonho de estrear pelo profissional e atuar no Beira-Rio. Se confirmar as expectativas, o próximo passo será ganhar espaço com o técnico Paulo Pezzolano.

O planejamento colorado de utilizar o time alternativo acelerou a ascensão de Bezerra. O garoto de 16 anos se preparava para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esperava ter um bom desempenho para, no decorrer do ano, integrar o time de cima.

Artilheiro e confiança

A aparição até precoce no profissional é resultado do que tem apresentado. Se convencer Pablo Fernandez — auxiliar do time principal que treinará no começo do Estadual — a utilizá-lo, há grandes chances da disputa pelo comando do ataque ficar acirrada. Entrega não faltará.

— Sou um garoto que gosta de trabalhar em silêncio, focado. Pode esperar que, se a oportunidade vier, eu vou agarrar e aproveitar com certeza — preconiza.

O discurso ganha respaldo nos números. Em 2025, Bezerra marcou 30 gols em 41 partidas, uma média de 0,73 por jogo. Ainda contribuiu com cinco assistências. Ainda disputou dois amistosos pela seleção sub-17, com um gol e um passe para o companheiro balançar as redes.

O oportunismo não veio em uma temporada iluminada. Em 2024, anotou 32 gols e deu 10 assistências. O que o permite ser confiante para manter a evolução.

— Não sei falar quantos gols, mas espero que seja mais do que este ano. Trabalharei para isso — promete.

Bezerra não tem a contabilidade do total de vezes que já balançou as redes. Esta tarefa fica a cargo do pai Luciano. Em um caderno, registra desde o período da escolinha os números do filho. Porém, em Gre-Nais, tem a marca.

— No último Gre-Nal, ganhamos por 2 a 0 na casa deles e fiz um gol. Tenho sete gols em Gre-Nais — revela.

Bezerra comemoragol em clássico Gre-Nal. Nathan Bizotto / Inter,Divulgação

O brilho na base é a confirmação da dedicação. Em 2022, João Bezerra quebrou a perna esquerda durante um torneio em Santa Catarina. Ficou seis meses afastado dos gramados. Voltou em 2023 e como capitão.

Estilo e idolatria

O tamanho é uma de suas credenciais. Mede 1m90cm, apenas 2cm a menos que Ricardo Mathias. Apesar da compleição física, não se restringe a ficar preso na área entre os zagueiros.

Tem como espelho outros dois centroavantes: Pedro e Harry Kane. O estilo de jogo do astro do Bayern de Munique e da seleção da Inglaterra o cativa. É o que Bezerra tenta reproduzir em campo.

— No Brasil, me inspiro bastante no Pedro. Gosto de olhar o estilo de jogo dele. Fora, o Harry Kane. Sou muito fã. Ele tem o perfil de buscar a bola armar o jogo. Gosto dos dois — analisa.

A jornada do torcedor-jogador

O carinho pela dupla não o afasta dos planos no Beira-Rio. Pelo contrário. Natural de Esteio, distante 25km de Porto Alegre, Bezerra chegou ao Inter aos nove anos. Passou por todas as categorias do clube.

É colorado e, quando não estava em treinos, jogos e viagens pela base, costumava estar nas arquibancadas para apoiar o time. Como ocorreu na conquista do Gauchão. Chegou a se preocupar com a campanha no Brasileirão, mas pôde respirar com a permanência na última rodada.